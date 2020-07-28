Бывшие журналисты «Ведомостей» запускают новое издание

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Журналисты, ушедшие из газеты «Ведомости» из-за конфликта с ее новым руководством, объявили, что они работают над созданием нового онлайн-издания. Оно будет назваться VTimes и начнет работу осенью 2020 года.
В заявлении, опубликованном на сайте vtimes.io, говорится, что новый медиапроект сохранит повестку «Ведомостей», которая будет дополнена такими темами, как здоровье, экология, ответственное потребление и человеческий капитал.
Среди сотрудников VTimes бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редактор отдела экономики Елизавета Базанова, редактор международного отдела Михаил Оверченко, корреспондент Екатерина Мереминская, и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и арт-директор Григорий Кравченко.
Все они летом 2020 года ушли из газеты «Ведомости» после того, как ее новый собственник Иван Еремин утвердил в должности главного редактора Андрея Шмарова. Он с конца марта исполнял обязанности главреда и за это время, по мнению журналистов, покинувших «Ведомости», неоднократно нарушил установленные в газете редакционные нормы и правила.
«Отказ новых руководителей "Ведомостей" от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — пишут создатели нового медиапроекта.
Как рассказал The Bell Александр Губский, они не собираются привлекать институциональных инвесторов, поскольку это противоречило бы принципам независимости издания. Главными источниками финансирования проекта станут добровольные пожертвования и реклама, в сентябре будет запущена краудфандинговая кампания. При этом все материалы VTimes будут бесплатными.
Также сообщается, что советником — но не инвестором и не менеджером — нового издания будет основатель «Ведомостей», нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр.
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