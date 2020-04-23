Редакция «Ведомостей» выступила против изменения редакционной политики

Сегодня, 23 апреля, редакция газеты «Ведомости» опубликовала статью, в которой заявила о том, что под руководством и.о. главного редактора Андрея Шмарова издание, сохранив прежнюю вывеску, рискует превратиться в СМИ с принципиально иным содержанием.

Статья «Новые "Ведомости". Как и почему меняется редакционная политика и деградирует качественное СМИ» размещена на сайте газеты.

Андрей Шмаров исполняет обязанности главреда «Ведомостей» с 24 марта. Он был назначен на эту должность Константином Зятьковым и Алексеем Голубовичем, которые находятся в процессе приобретения у Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура компании АО «БНМ», издающей газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review.

В конце марта пятеро заместителей главного редактора «Ведомостей» предложили Зятькову и Голубовичу сменить главреда издания, сообщив о «кризисе доверия внутри коллектива, который не хочет работать с чуждыми им новыми руководителями». На должность главреда они предложили назначить Анфису Воронину, которая сейчас работает главным редактором партнерских проектов «Ведомости &». Ее кандидатуру поддержал коллектив «Ведомостей».

В сегодняшней статье упоминаются инициативы и.о. главреда, который, в частности, ввел запрет на упоминание «Левада-центра» и снял колонку о «Роснефти» колумниста «Ведомостей» Константина Сонина.

«Этой редакционной статьей мы хотели бы подтвердить, что дорожим ценностями, на которых построена репутация "Ведомостей", и намерены отстаивать их впредь. Лишившись репутации, "Ведомости" станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого — не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев», — считают авторы статьи.

«Таких и теперь достаточно в России, — пишут они. — Это будет издание с прежними вывеской и логотипом, но принципиально иным содержанием. Если новый совет директоров будет это осознавать, то рассмотрит другие кандидатуры на должность главного редактора "Ведомостей"».

На вопросы о ситуации в газете «Ведомости» сегодня ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем никак комментировать редакционную политику и не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ, — цитирует Пескова «Медуза». — И мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные талантливые издания с очень талантливыми коллективами».

Также пресс-секретаря президента спросили, мог ли Шмаров ввести цензурные ограничения в «Ведомостях», получив соответствующие рекомендации из администрации президента. «Я не знаю, от кого он мог получить такие рекомендации», — ответил Песков.







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