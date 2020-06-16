Из «Ведомостей» уволились все заместители главреда

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Сегодня, 15 июня, все пять заместителей главного редактора деловой газеты «Ведомости» объявили, что покидают издание в знак протеста против назначения на пост главреда Андрея Шмарова.

Как сообщают «Ведомости», это решение приняли Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский, также из газеты уходят и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и редактор отдела экономики Елизавета Базанова.

Ранее сегодня стало известно, что совет директоров компании «Бизнес ньюс медиа», издающей «Ведомости», под председательством нового собственника издания Ивана Еремина утвердил Андрея Шмарова в должности главного редактора.

Шмаров был назначен и.о. главреда газеты в конце марта. В сообщении редакции уходящие сотрудники отметили, что за это время он неоднократно нарушил установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила.

Коллектив издания не раз заявлял о нежелании работать под руководством Шмарова и предложил собственную кандидатуру на пост главреда – Анфису Воронину, возглавляющую партнерского проекта «Ведомостей» – «Ведомости &».

Уходящие сотрудники выразили свое несогласие с решением совета директоров о назначении Шмарова и назвали это решение непрофессиональным. «У нас не остается другого выхода, как уйти», — заявили они, отметив, что главредом стал человек, на деле доказавший несоответствие стандартам «Ведомостей».







































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