Назначен новый главред «Ведомостей»

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С 24 марта исполнять обязанности главного редактора деловой газеты «Ведомости» будет Андрей Шмаров, генеральный директор проекта «Сноб».
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору газеты Илье Булавинову и издателю Глебу Прозорову.
Годовой контракт Булавинова, назначенного гравредом «Ведомостей» весной 2017 года, истекает 23 апреля. Он предупредил редакцию, что не планирует оставаться на этой должности после этой даты.
Андрей Шмаров является генеральным директором проекта «Сноб» с 2007 года, ранее он работал ученым-экономистом в НИИ Госплана СССР, научным редактором в издательском доме «Коммерсантъ», был одним из основателей журнала «Эксперт».
Также сообщается, что редакционным директором «Ведомостей» станет Юрий Кацман, который ранее был издателем «Секрета фирмы», управляющим директором «Столичной вечерней газеты» и главным редактором газеты F5.
17 марта стало известно, что Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций компании АО «БНМ», издающей газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, генеральному директору холдинга «Версия», издателю Константину Зятькову и управляющему директору группы компаний Arbat Capital Алексею Голубовичу. Переход активов под управление новых собственников начался 18 марта.
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