Фестиваль якутского кино начинается в «Пионере»

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Шесть лучших фильмов из программы фестиваля11 февраля 2021786
С 11 по 16 февраля в московском кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль якутского кино.
Как сообщает сайт «Пионера», фестиваль организован совместно с Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации и будет проводиться ежегодно.
Директор по специальным проектам Егор Сенников и куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов включили в программу фестиваля четыре картины, которые познакомят зрителей с многообразием современного якутского кино.
Фестиваль откроет триллер «Черный снег», победитель конкурса игрового кино выборгского фестиваля «Окно в Европу» 2020 года. Главный герой картины — якутский дальнобойщик, который из-за своей алчности оказывается в смертельной опасности. После показа состоится обсуждение с режиссером Степаном Бурнашевым.
Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица», победитель Московского международого кинофестиваля 2018 года, рассказывает о 1930-х годах прошлого века и якутской семье, которую преследуют призраки прошлого в образе птицы. Главный герой детектива Костаса Марсана «Мой убийца» — следователь, который пытается найти убийцу молодой девушки.
В день закрытия фестиваля состоится показ и обсуждение фильма «Нет бога кроме меня» — истории о матери, которая из-за болезни начинает забывать своего сына — с режиссером Дмитрием Давыдовым. Его следующая картина, «Пугало», получил Гран-при «Кинотавра-2020».
Все показы фестиваля пройдут на якутском языке с русскими субтитрами.
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