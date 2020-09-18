Якутский фильм победил на «Кинотавре»

Сегодня, 18 сентября, в Сочи завершился 31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Гран-при фестиваля впервые получил фильм из Якутии — драма «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.

Об этом сообщает РИА Новости. «Якутское кино впервые на "Кинотавре", и сразу Гран-при, мы в шоке», — сказал Дмитрий Давыдов, получая награду.

Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая в его фильме главную роль, награждена призом за лучшую женскую роль. Кроме того, Гильдия киноведов и кинокритиков присудила фильму «Пугало» приз имени Даниила Дондурея.

«Она — знахарка. Отшельница. Юродивая. Ей немного за сорок. Все сторонятся и боятся ее, но тайком по ночам спешат к ней домой, — говорится в описании фильма на сайте компании Eastwood Agency. — Она каждый раз клянется, что не будет больше помогать людям, но каждый раз не может им отказать. Она знает, что дар когда-нибудь ее погубит, но продолжает быть для людей единственным шансом на спасение».

Приз за лучшую режиссуру получил Филипп Юрьев, автор картины «Китобой», которая неделю назад выиграла главный приз параллельной программы Венецианского фестиваля Giornate degli Autori.

На «Кинотавре» фильм Филиппа Юрьева также получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков России, а исполнитель главной роли в «Китобое» Владимир Анохов — приз за лучшую мужскую роль.

Приз за лучшую операторскую работу вручен Николаю Желудовичу за работу над фильмом Анны Меликян «Трое», приз имени Григория Горина за лучший сценарий присужден другому недавнему участнику программы Giornate degli Autori, картине «Конференция» Ивана И. Твердовского.

Лучшим дебютом признана картина Анастасии Пальчиковой «Маша», фильм Семена Серзина «Человек из Подольска» получил приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую оригинальную музыку.

Ранее стали известны победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Главный приз присужден фильму Ланы Влади «Сера».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU