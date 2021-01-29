Фестиваль «Дух огня» пройдет в августе

Закрытие 18-го фестиваля «Дух огня». 9 марта 2020 года

На площадках фестиваля было организовано более 400 показов, в культурной программе приняли участие более 15 000 человек © Фестиваль «Дух огня»

Сегодня, 28 января, организаторы XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который должен был пройти в Ханты-Мансийске 11-16 марта, объявили о решении из-за пандемии и закрытых границ перенести его на 20-23 августа.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Это совместное с президентом кинофестиваля Сергеем Соловьевым, вице-президентом Марией Зверевой, исполнительной дирекцией решение предлагается в связи с закрытием границ многими государствами в условиях пандемии», — цитирует сайт фестиваля заместителя губернатора Югры Юрия Южакова.

Как пояснила Мария Зверева, перенос сроков проведения фестиваля даст организаторам больше возможностей для составления программы, приглашения участников, выбора наиболее интересных конкурсных предложений. Вице-президент «Духа огня» также отметила, что Каннский кинофестиваль в связи с продолжающейся пандемией уже перенес даты проведения с мая на июль.

В этом году фестиваль «Дух огня» предполагается проводить в офлайн- и онлайн-форматах. Основная тема открытого конкурса микрофильмов выбрана по итогам народного голосования: «Человек. Поступок. Жизнь». До 1 февраля отборочная комиссия отсматривает поступившие на конкур сработы, для участия в следующем этапе будут отобраны до 20 номинантов.

По предложению губернатора Югры Натальи Комаровой, на фестивале в этом году также проводится конкурс дебютных сценариев среди участников из стран-членов Арктического совета. Три победителя получат грант на съемки фильма по собственному сценарию.







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