Музей Москвы и галерея «Триумф» открывают «Музей самоизоляции»

Сегодня, 3 декабря, начала работу выставка «Музей самоизоляции» – совместный проект Музея Москвы и галереи «Триумф», документирующий опыт москвичей в период пандемии.

Проект представлен на сайте isolation.mosmuseum.ru, увидеть экспозицию в Музее Москвы можно будет с 15 января.

История «Музея самоизоляции» началась летом, напоминают организаторы выставки. 19 июня в галерее «Триумф» открылась групповая выставка о пандемии «Чрезвычайное положение», а в июле Музей Москвы запустил сбор предметов и историй о самоизоляции. Совместная выставка — новый этап исследования этого явления, попытка осмыслить весенний опыт и представить его в виде музейной экспозиции.

В проект вошли артефакты, созданные москвичами, и работы профессиональных художников. Все они по-новому взглянули на дом, отношения в семье, работу и творчество. В экспозиции представлены графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники.

Экспозиция в Музее Москвы состоит из четырех разделов: «Паника», «Пик», «Плато» и «После». Каждый фиксирует определенную эмоцию, которая связана с хроникой распространения инфекции в Москве. В разделе «После» специальное место отведено артефактам второй волны.

На сайте «Музей самоизоляции» истории участников выставки будут расположены в соответствии с преобладающей в них эмоцией: беспокойство, растерянность, интерес, грусть, благодарность, спокойствие. Посетители сайта смогут познакомиться с переживаниями, созвучными их собственным ощущениям, а также поделиться своей историей через специальную форму.

Кураторы выставки: Марина Бобылева, Полина Жураковская, Наиль Фархатдинов.

Художники: Алексей Абанин, Дарья Антоненко, Мария Бутусова, Марина Звягинцева, Лиза Иршаи, Нина Кузьмина, Роман Мокров, Семен Мотолянец, Павел Отдельнов, Александра Паперно, Анна Ротаенко, Мария Сафронова, Александр Сорин, Анастасия Степанова, Андрей Сяйлев, Антон Цимерман, Света Шуваева, Александр Ануфриев, Ильдар Зайнетдинов, Мария Ионова-Грибина, Алексей Иорш, Владислав Кручинский, Александр Повзнер, Ульяна Подкорытова, Игорь Самолет, Екатерина Муромцева, Серафима Пигида, Любовь Кулик, Олег Устинов, Александр Зайцев, Максим Илюхин, Зина Исупова, Павел Киселев, Ирина Корина, Николай Онищенко, Ерор ТОЙ.







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