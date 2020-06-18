Выставка «Чрезвычайное положение» открывается в галерее «Триумф»

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Сегодня, 19 июня, в московской галерее «Триумф» начинает работу групповая выставка «Чрезвычайное положение», исследующая социокультурные процессы в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщает сайт галереи, выставка должна была открыться 18 июня, но ее пришлось перенести из-за репетиции парада Победы.
«События первых месяцев 2020 года показали, что мир меняется на наших глазах и эти изменения происходят настолько стремительно, что их порой невозможно прогнозировать. Выставка "Чрезвычайное положение" — попытка наблюдения за текущей ситуацией, за реакциями на нее и прогнозирование сценариев возможного будущего», — объясняют организаторы выставки.
Экспозиция, пишут они, объединяет пять разделов, каждый из которых предлагает анализ и наблюдение за новыми и знакомыми социокультурными процессами, которые трансформировались под натиском пандемии: «Анти / Структура», «Ориентиры в пространстве», «Настоящее время», «Пограничный синдром» и «Ваше экранное время истекло».
В выставке участвуют 50 художников и художественных коллективов, в том числе AES+F, Recycle Group, Владимир Абих, Александр Бродский, Дмитрий Гутов, Владимир Дубосарский, Слава Птрк и Айдан Салахова.
Выставка продлится до 19 июля. Она будет открыта с 12:00 до 20:00, посещение организовано по сеансам: посетителям предлагается выбрать удобное время для визита и зарегистрироваться на Timepad.
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