Выставка «Чрезвычайное положение» открывается в галерее «Триумф»

© «Триумф»

Сегодня, 19 июня, в московской галерее «Триумф» начинает работу групповая выставка «Чрезвычайное положение», исследующая социокультурные процессы в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает сайт галереи, выставка должна была открыться 18 июня, но ее пришлось перенести из-за репетиции парада Победы.

«События первых месяцев 2020 года показали, что мир меняется на наших глазах и эти изменения происходят настолько стремительно, что их порой невозможно прогнозировать. Выставка "Чрезвычайное положение" — попытка наблюдения за текущей ситуацией, за реакциями на нее и прогнозирование сценариев возможного будущего», — объясняют организаторы выставки.

Экспозиция, пишут они, объединяет пять разделов, каждый из которых предлагает анализ и наблюдение за новыми и знакомыми социокультурными процессами, которые трансформировались под натиском пандемии: «Анти / Структура», «Ориентиры в пространстве», «Настоящее время», «Пограничный синдром» и «Ваше экранное время истекло».

В выставке участвуют 50 художников и художественных коллективов, в том числе AES+F, Recycle Group, Владимир Абих, Александр Бродский, Дмитрий Гутов, Владимир Дубосарский, Слава Птрк и Айдан Салахова.

Выставка продлится до 19 июля. Она будет открыта с 12:00 до 20:00, посещение организовано по сеансам: посетителям предлагается выбрать удобное время для визита и зарегистрироваться на Timepad.



































Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU