«Музей самоизоляции» создается в Москве

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Музей Москвы формирует коллекцию, посвященную опыту самоизоляции: личные истории, документальные свидетельства, артефакты участников и свидетелей событий весны 2020 года. Принять участие в создании «Музея самоизоляции» может любой желающий.
«Мы хотим задокументировать истории разных людей и собрать архив городских воспоминаний о коронавирусе», — сообщают авторы проекта на сайте Музея Москвы.
Они предлагают поделиться фотографиями, видео, дневниками, личными вещами, талисманами — всем, что ассоциируется с пандемией коронавируса COVID-19 и опытом переживания этого непростого времени. Собранные материалы станут основой онлайн-проекта и выставки, которые готовит команда музея.
Чтобы принять участие в проекте, нужно до 31 августа прислать свою историю на isolation@mosmuseum.ru или заполнить онлайн-форму. Хранители Музея Москвы отберут истории и предметы, которые войдут в фонд периода изоляции и станут частью музейного собрания.
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