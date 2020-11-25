Открывается онлайн-резиденция для молодых артистов

Теодор Курентзис вернулся в Пермь. На три дня
Взамен несостоявшегося летом Дягилевского фестиваля он провел проект «Дягилев+»25 ноября 2020424
В декабре Jägermeister запускает Jager Night Embassy — онлайн-резиденцию для перспективных представителей разных сфер креативной индустрии.
Как сообщают организаторы, инициатива направлена на поддержку молодых талантов, лишившихся заработка и площадок для самовыражения в условиях ограничений для клубов, музеев, театров и баров.
Отдельные тематические недели на платформе Jager Night Embassy будут посвящены музыке, моде, танцу и театру. Кульминацией и финальным результатом еженедельных сессий станут интерактивные перформансы по четвергам.
Первыми героями Jager Night Embassy станут хореограф Альбина Вахитова, дизайнер одежды Антон Лисин, театральный режиссер Илья Шагалов и DJDimixer — автор и ведущий YouTube-шоу «По студиям», выигравший премию Jager Music Awards в категории Young Blood Project.
Кураторскую помощь участникам окажет креативный совет резиденции: актер Саша Горчилин, певица Kate NV, художник Миша Most, управляющий директор «Пикника "Афиши"» Дарья Шульга и сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус.
Московская резиденция Jager Night Embassy появится вслед за аналогичными проектами в Берлине и Париже, объединившими под одной крыше всех представителей ночной жизни.
«Вызовы 2020 заставляют нас искать новые решения, — говорится в сообщении на night-embassy.com/moscow, — а потому формат Jager Night Embassy в Москве будет резко отличаться от берлинского. Если в Германии для проекта было создано постоянное физическое пространство, то в московском спин-оффе бóльшая часть событий будет разворачиваться в виртуальной среде».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:21Открывается онлайн-резиденция для молодых артистов
17:22Московская молодежная биеннале переходит в онлайн
16:40Объявлена программа «Дня короткометражного кино»
15:32Арктический форум искусств представит фильмы о норвежской архитектуре
14:17«Москва глазами инженера» открыла набор в Школу гида
13:55Выставка Фаберже открылась в Эрмитаже
13:11В Московской консерватории пройдет фестиваль «Пять вечеров»
12:13Максим Емельянычев и Даниил Трифонов номинированы на «Грэмми»
10:44В «Пионере» покажут фильм «Фассбиндер»Все новости
Взамен несостоявшегося летом Дягилевского фестиваля он провел проект «Дягилев+»25 ноября 2020424
«Песни — это главное»: премьера дебютного сингла группы Яны Смирновой, экс-вокалистки «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»25 ноября 2020689
Антон Кравцов изучил проблему и наткнулся на системную некомпетентность органов опеки, которую своими малыми усилиями пытаются поправить отдельные НКО25 ноября 2020449
Минская группа с международной карьерой — о новом альбоме «Monument», поколении думеров, мировом успехе и ситуации в Беларуси24 ноября 20201574
«Я — Грета». Инна Денисова — о том, как парадный портрет Греты Тунберг оказался «Криком» Мунка24 ноября 20201679
Валерия Косякова для She is an expert24 ноября 20201045
Гендиректор Центра Вознесенского Ольга Варцева рассказала Линор Горалик о новых возможностях работы в условиях пандемии24 ноября 20201160
Почему одним из центральных направлений отечественной эмиграции стала Прага? Соответствует ли действительности русский культ Гавела?24 ноября 20201140
Владимир Юровский и Московская филармония провели фестиваль «Другое пространство»23 ноября 20201417
Поиск тишины, хор настоящих и электронных птиц, алтайский фольклор и влияние малой родины — семь казанских продюсеров рассказывают о своей музыке23 ноября 20201514
Как сделан «Садко» Дмитрия Чернякова23 ноября 20201485
COLTA.RU публикует новые стихи Дмитрия Воденникова23 ноября 20203711