Открывается онлайн-резиденция для молодых артистов

© Jager Night Embassy

В декабре Jägermeister запускает Jager Night Embassy — онлайн-резиденцию для перспективных представителей разных сфер креативной индустрии.

Как сообщают организаторы, инициатива направлена на поддержку молодых талантов, лишившихся заработка и площадок для самовыражения в условиях ограничений для клубов, музеев, театров и баров.

Отдельные тематические недели на платформе Jager Night Embassy будут посвящены музыке, моде, танцу и театру. Кульминацией и финальным результатом еженедельных сессий станут интерактивные перформансы по четвергам.

Первыми героями Jager Night Embassy станут хореограф Альбина Вахитова, дизайнер одежды Антон Лисин, театральный режиссер Илья Шагалов и DJDimixer — автор и ведущий YouTube-шоу «По студиям», выигравший премию Jager Music Awards в категории Young Blood Project.

Кураторскую помощь участникам окажет креативный совет резиденции: актер Саша Горчилин, певица Kate NV, художник Миша Most, управляющий директор «Пикника "Афиши"» Дарья Шульга и сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус.

Московская резиденция Jager Night Embassy появится вслед за аналогичными проектами в Берлине и Париже, объединившими под одной крыше всех представителей ночной жизни.

«Вызовы 2020 заставляют нас искать новые решения, — говорится в сообщении на night-embassy.com/moscow, — а потому формат Jager Night Embassy в Москве будет резко отличаться от берлинского. Если в Германии для проекта было создано постоянное физическое пространство, то в московском спин-оффе бóльшая часть событий будет разворачиваться в виртуальной среде».







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