Объявлены лауреаты Jager Music Awards

Рэпер Хаски, группы Cream Soda и «Хлеб», клуб Mutabor, лейбл «Домашняя работа» и еще больше десятка молодых артистов и инициатив стали обладателями премии в области независимой музыки Jager Music Awards 2020.

В этом году из-за пандемии организаторы премии решили не проводить церемонию награждения лауреатов в традиционном формате. Вместо этого они представили 47-минутный документальный фильм о состоянии дел в музыкальной индустрии эпохи COVID-19. В главных ролях: Хаски, Монеточка, Недры, Tommy Cash, Пасош, Ушко и Moa Pillar, Увула, Kedr Livanskiy и другие герои независимой музыкальной сцены.

Премьера фильма состоялась 18 ноября в соцсети «ВКонтакте». Он также доступен на сайте Jager Music Awards.

Победители Jager Music Awards 2020:



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