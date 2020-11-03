 
13:40 3 ноября 2020Новости
571

Дмитрий Строцев вышел на свободу

News_detailed_picture© «Могилев.онлайн»

Сегодня, 3 ноября, освобожден из-под ареста минский поэт Дмитрий Строцев.

Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Нiва».

21 октября родные Дмитрия Строцева объявили о его исчезновении: они не могли с ним связаться на протяжении десяти часов.

Утром 22 октября выяснилось, что Дмитрия Строцева задержали возле его дома и доставили в Центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина, позже суд приговорил его к аресту на 13 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В приговоре, в частности, говорилось: «Гражданин Строцкий проходила по улице Богдановича рядом с колонной людей с бело-красно-белыми флагами и показывала знак V».

С призывами освободить Дмитрия Строцева выступили ПЭН-Москва и ассоциация «Свободное слово», Беларуский ПЕН-центр и другие организации, а также правозащитники, деятели культуры и общественные деятели.

Дмитрий Строцев (р. 1963) — основатель минского издательства «Виноград», учредитель Фестиваля голосового стиха, автор восьми поэтических сборников. В последние месяцы поэт был постоянным участником протестных митингов в Беларуси. Его тексты, посвященные протестам, переведены на многие мировые языки (беларуский, украинский, польский, китайский, итальянский, немецкий, грузинский, английский).

P.S. 4 ноября в 19:00 начнется онлайн-вечер, на котором Дмитрий Строцев будет читать свои стихи. «Также в вечере примут участие его друзья-поэты из России и Беларуси с чтением стихов и утверждением свободы, любви и надежды, против всякого мрака и неправды», — пишут организаторы.


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Женщина с соджу однаКино
Женщина с соджу одна 

Владимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще

3 ноября 2020411
Алиса, что такое любовь?Общество
Алиса, что такое любовь? 

Полина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ

3 ноября 2020453
«Как устроен этот черный ящик? Мы можем только догадываться»Общество
«Как устроен этот черный ящик? Мы можем только догадываться» 

О том, как в политических целях алгоритмы разлучают людей, а корпорации лишают пользователей соцсетей всякой власти и что с этим делать, с учеными Лилией Земнуховой и Григорием Асмоловым поговорил Дмитрий Безуглов

3 ноября 2020388
О тайной рецептуре «шведского чуда»Общество
О тайной рецептуре «шведского чуда» 

Томас Бьоркман, один из авторов книги «Скандинавский секрет», рассказывает, как Швеция пришла в ХХ веке к неожиданному успеху. В его основе была забытая идея народных университетов

2 ноября 20203141
«Хорошо помню»: «Братья Эппле»Общество
«Хорошо помню»: «Братья Эппле» 

Премьера нового фильма из анимационного проекта «Хорошо помню», в котором дети, внуки и правнуки рассказывают о своих репрессированных родственниках

30 октября 20202814