Дмитрий Строцев вышел на свободу

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Сегодня, 3 ноября, освобожден из-под ареста минский поэт Дмитрий Строцев.
Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Нiва».
21 октября родные Дмитрия Строцева объявили о его исчезновении: они не могли с ним связаться на протяжении десяти часов.
Утром 22 октября выяснилось, что Дмитрия Строцева задержали возле его дома и доставили в Центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина, позже суд приговорил его к аресту на 13 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В приговоре, в частности, говорилось: «Гражданин Строцкий проходила по улице Богдановича рядом с колонной людей с бело-красно-белыми флагами и показывала знак V».
С призывами освободить Дмитрия Строцева выступили ПЭН-Москва и ассоциация «Свободное слово», Беларуский ПЕН-центр и другие организации, а также правозащитники, деятели культуры и общественные деятели.
Дмитрий Строцев (р. 1963) — основатель минского издательства «Виноград», учредитель Фестиваля голосового стиха, автор восьми поэтических сборников. В последние месяцы поэт был постоянным участником протестных митингов в Беларуси. Его тексты, посвященные протестам, переведены на многие мировые языки (беларуский, украинский, польский, китайский, итальянский, немецкий, грузинский, английский).
P.S. 4 ноября в 19:00 начнется онлайн-вечер, на котором Дмитрий Строцев будет читать свои стихи. «Также в вечере примут участие его друзья-поэты из России и Беларуси с чтением стихов и утверждением свободы, любви и надежды, против всякого мрака и неправды», — пишут организаторы.
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