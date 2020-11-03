Дмитрий Строцев вышел на свободу

Сегодня, 3 ноября, освобожден из-под ареста минский поэт Дмитрий Строцев.

Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Нiва».

21 октября родные Дмитрия Строцева объявили о его исчезновении: они не могли с ним связаться на протяжении десяти часов.

Утром 22 октября выяснилось, что Дмитрия Строцева задержали возле его дома и доставили в Центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина, позже суд приговорил его к аресту на 13 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В приговоре, в частности, говорилось: «Гражданин Строцкий проходила по улице Богдановича рядом с колонной людей с бело-красно-белыми флагами и показывала знак V».

С призывами освободить Дмитрия Строцева выступили ПЭН-Москва и ассоциация «Свободное слово», Беларуский ПЕН-центр и другие организации, а также правозащитники, деятели культуры и общественные деятели.

Дмитрий Строцев (р. 1963) — основатель минского издательства «Виноград», учредитель Фестиваля голосового стиха, автор восьми поэтических сборников. В последние месяцы поэт был постоянным участником протестных митингов в Беларуси. Его тексты, посвященные протестам, переведены на многие мировые языки (беларуский, украинский, польский, китайский, итальянский, немецкий, грузинский, английский).

P.S. 4 ноября в 19:00 начнется онлайн-вечер, на котором Дмитрий Строцев будет читать свои стихи. «Также в вечере примут участие его друзья-поэты из России и Беларуси с чтением стихов и утверждением свободы, любви и надежды, против всякого мрака и неправды», — пишут организаторы.







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