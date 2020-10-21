В Минске исчез поэт Дмитрий Строцев

© Mikhail Kukin / Facebook

С 11:00 21 октября неизвестно местонахождение минского поэта, активиста, издателя и переводчика Дмитрия Строцева.

Об этом написала в фейсбуке его жена. С заявлением в связи с исчезновением Дмитрия Строцева выступил Беларуский ПЕН-центр.

«Они с мамой попрощались сегодня в 11 утра у магазина рядом с домом, — рассказала COLTA.RU дочь Дмитрия Строцева, — он шел в рабочий кабинет, это в соседнем доме с квартирой, в течение дня собирался идти в гости в знакомому, мама всё это знала, и думала, что он в гостях, в 8 начала его искать, оба телефона не отвечают, стала звонить другу, к которому он должен был пойти, общим знакомым, все говорят, что с 12 не могли до него дозвониться».

Дмитрий Строцев (р. 1963) — основатель минского издательства «Виноград», учредитель Фестиваля голосового стиха, автор восьми поэтических сборников.

В последние месяцы поэт был постоянным участником протестных митингов в Беларуси. Его тексты, посвященные протестам, уже переведены на многие мировые языки (беларуский, украинский, польский, китайский, итальянский, немецкий, грузинский, английский). Вот один из них:

мы с женой

не революционеры

беспартийные и безоружные

в нашем доме поселился дракон

бронированный и плотоядный

больше всего он любит наших детей

они уже избиты как китайская собака

и освежеваны

мы дико устали их прятать

у нас больше нет потайных углов

что нам делать

миролюбцы

драконофилы

От редакции COLTA.RU

Исчезновения и точечные аресты активистов стали в сегодняшней Беларуси повседневной реальностью, и пропажа Дмитрия Строцева вызывает тревогу. COLTA.RU требует срочно установить местонахождение Дмитрия Строцева и дать семье возможность с ним связаться.







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