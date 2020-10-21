В Минске исчез поэт Дмитрий Строцев

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С 11:00 21 октября неизвестно местонахождение минского поэта, активиста, издателя и переводчика Дмитрия Строцева.
Об этом написала в фейсбуке его жена. С заявлением в связи с исчезновением Дмитрия Строцева выступил Беларуский ПЕН-центр.
«Они с мамой попрощались сегодня в 11 утра у магазина рядом с домом, — рассказала COLTA.RU дочь Дмитрия Строцева, — он шел в рабочий кабинет, это в соседнем доме с квартирой, в течение дня собирался идти в гости в знакомому, мама всё это знала, и думала, что он в гостях, в 8 начала его искать, оба телефона не отвечают, стала звонить другу, к которому он должен был пойти, общим знакомым, все говорят, что с 12 не могли до него дозвониться».
Дмитрий Строцев (р. 1963) — основатель минского издательства «Виноград», учредитель Фестиваля голосового стиха, автор восьми поэтических сборников.
В последние месяцы поэт был постоянным участником протестных митингов в Беларуси. Его тексты, посвященные протестам, уже переведены на многие мировые языки (беларуский, украинский, польский, китайский, итальянский, немецкий, грузинский, английский). Вот один из них:
мы с женой
не революционеры
беспартийные и безоружные
в нашем доме поселился дракон
бронированный и плотоядный
больше всего он любит наших детей
они уже избиты как китайская собака
и освежеваны
мы дико устали их прятать
у нас больше нет потайных углов
что нам делать
миролюбцы
драконофилы
От редакции COLTA.RU
Исчезновения и точечные аресты активистов стали в сегодняшней Беларуси повседневной реальностью, и пропажа Дмитрия Строцева вызывает тревогу. COLTA.RU требует срочно установить местонахождение Дмитрия Строцева и дать семье возможность с ним связаться.
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