Театр наций отменил премьерные показы «Горбачева»

© Театр наций

Премьерные представления спектакля Алвиса Херманиса «Горбачев» в Театре наций, назначенные на 14, 16 и 17 октября, отменены в связи с болезнью актрисы Чулпан Хаматовой.

Об этом сообщает ТАСС. Информация о порядке сдачи билетов размещена на сайте Театра наций.

Премьера спектакля «Горбачев» состоялась 10 октября. Роль Михаила Горбачева исполняет художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, роль Раисы Горбачевой — Чулпан Хаматова.

Спектакль основан на документальных источниках — мемуарах четы Горбачевых, помощников Горбачева и нескольких биографических книгах

Продолжение премьерной серии показов спектакля «Горбачев» запланировано на начало ноября.







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