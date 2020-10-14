Театр наций отменил премьерные показы «Горбачева»

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Премьерные представления спектакля Алвиса Херманиса «Горбачев» в Театре наций, назначенные на 14, 16 и 17 октября, отменены в связи с болезнью актрисы Чулпан Хаматовой.
Об этом сообщает ТАСС. Информация о порядке сдачи билетов размещена на сайте Театра наций.
Премьера спектакля «Горбачев» состоялась 10 октября. Роль Михаила Горбачева исполняет художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, роль Раисы Горбачевой — Чулпан Хаматова.
Спектакль основан на документальных источниках — мемуарах четы Горбачевых, помощников Горбачева и нескольких биографических книгах
Продолжение премьерной серии показов спектакля «Горбачев» запланировано на начало ноября.
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