Театр наций представит премьеру спектакля «Горбачев»

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10 октября на основной сцене Театра наций в Москве состоится премьера спектакля «Горбачев» режиссера Алвиса Херманиса.
Премьерная серия продолжится 11, 14, 16 и 17 октября.
Постановка «состоит из пронзительных маленьких историй о жизни четы Горбачевых», говорится в описании спектакля «Горбачев» на сайте Театра наций. Роли Михаила и Раисы Горбачевых исполняют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.
Как отмечает пресс-служба театра, создатели спектакля тщательно изучили исторические документы, мемуары политиков, документальные фильмы, интервью и воспоминания Горбачевых, лично встречались с Михаилом Горбачевым, чтобы создать максимально объемные образы главных героев. Спектакль рассказывает об их корнях, детстве, юности, семейной жизни, важных поступках Михаила Сергеевича на пути к посту главы государства, общественной деятельности Раисы Максимовны, ее болезни и смерти.
«Если и есть один человек в двадцатом веке, который так масштабно повлиял на жизнь сотен миллионов, то это Горбачев, — говорит Алвис Херманис. — Именно он перерисовал карту всей Евразии, он нашел ключ от тюрьмы, в которой мы пребывали, сделав шаг в сторону гласности. Лично я раньше думал, что СССР рухнул в силу экономических причин. Сейчас я уверен — это сделал один человек. И цель спектакля — понять, какие качества этого человека, какие ингредиенты его души привели к тому, что он стал той песчинкой, которая остановила огромный механизм».
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