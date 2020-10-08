БДТ перенес премьеру «Джульетты»

© Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

Премьера спектакля «Джульетта» Эне-Лийс Семпер и Тийта Оясоо, которая должна была состояться в БДТ имени Г.А. Товстоногова 9 и 10 октября, отложена из-за коронавируса у одного из артистов.

Как сообщает пресс-служба театра, решение о переносе премьеры принято «поскольку этого артиста в спектакле невозможно заменить, а также в связи с тем, что в БДТ уделяется повышенное внимание безопасности и здоровью зрителей и сотрудников театра».

Также сообщается, что новые даты премьеры и специального показа для студентов будут объявлены в течение недели.

Купленные билеты будут действительны, желающим их вернуть рекомендовано обращаться в кассы БДТ.

«Джульетта» — первый спектакль, поставленный в России Тийтом Оясoо и Эне-Лийс Семпер. В их сценической версии трагедии Шекспира звучит музыка Сергея Шнурова, заглавную роль исполняет дебютирующая на сцене БДТ Муся Тотибадзе.

БДТ и Школа Masters подготовили к премьере публичную онлайн-программу — лекции Алексея Платунова и Алексея Бартошевича и паблик-ток с участием Тийта Оясoо и Эне-Лийс Семпер.







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