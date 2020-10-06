Премьеру «Джульетты» в БДТ предварит публичная программа

7-10 октября БДТ имени Г.А. Товстоногова и Школа Masters представят публичную онлайн-программу к премьере спектакля «Джульетта» Эне-Лийс Семпер и Тийта Оясоо.

Премьера спектакля «Джульетта» состоится 9 и 10 октября на основной сцене БДТ.

Все мероприятия публичной программы пройдут на портале bdtdigital.ru:

7 октября в 19:00 — Лекция Алексея Платунова «Никаких NO: Театр, который не закончился»

Мировая слава пришла к создателям спектакля «Джульетта» в середине 2000-х, когда Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясoо основали в Таллине независимый «Театр NO99». Самый успешный театр Эстонии решал демографические проблемы, выводил на сцену министра культуры и чуть не выиграл парламентские выборы. А потом он исчез. Театровед Алексей Платунов расскажет историю вознесения и исчезновения «Театра NO99» — постоянного резидента статусных фестивалей мира от Авиньона до Венеции и обладателя едва ли не самой престижной театральной награды планеты, премии «Новая театральная реальность».

9 октября в 17:00 — Паблик-ток «Как сделана "Джульетта"» с участием Тийта Оясoо, Эне-Лийс Семпер и Алексея Пластупнова

«Джульетта» — первый спектакль, поставленный в России Тийтом Оясoо и Эне-Лийс Семпер. В их сценической версии трагедии Уильяма Шекспира звучит музыка Сергея Шнурова, а заглавную роль играет дебютирующая на подмостках БДТ известная актриса и певица Муся Тотибадзе. Как работалось эстонскому творческому тандему с артистами легендарной труппы? Каково это — ставить в 2020 году трагедию Шекспира, пережившую бесчисленное театральных интерпретаций? Ответы на эти и другие вопросы — в паблик-токе Тийта Оясoо, Эне-Лийс Семпер и Алексея Платунова.