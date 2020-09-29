Вручение премии «Ника» отложили до будущей весны

© Российская академия кинематографических искусств

Церемония награждения лауреатов 33-го сезона кинопремии «Ника», которая должна была состояться в марте 2020 года, а затем перенесена на октябрь, пройдет в апреле 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дирекции «Ники» Ирину Ильичеву.

«Мы должны были в конце марта 2020 года вручить "Нику" за 2019 год, но из-за пандемии перенесли церемонию на 24 октября. Однако в связи с тем, что коронавирус пока не уходит, переносим церемонию на начало апреля 2021 года», — рассказала Ильичева.

«У нас много пожилых академиков, — пояснила она, — нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность. Долго обсуждали, в итоге решили, что рисковать не стоит».

Представитель дирекции «Ники» добавила, что весной 2021 года премия будет вручаться сразу за два года — за 2019-й и 2020-й.

Национальная кинематографическая премия, учрежденная Российской академией кинематографических искусств «Ника», присуждается с 1988 года. Последняя, 32-я церемония награждения лауреатов прошла в 2019 году, в номинации «Лучший игровой фильм» премию получила драма Алексея Федорченко «Война Анны».







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