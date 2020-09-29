 
13:37 29 сентября 2020Новости
419

Вручение премии «Ника» отложили до будущей весны

News_detailed_picture© Российская академия кинематографических искусств

Церемония награждения лауреатов 33-го сезона кинопремии «Ника», которая должна была состояться в марте 2020 года, а затем перенесена на октябрь, пройдет в апреле 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дирекции «Ники» Ирину Ильичеву.

«Мы должны были в конце марта 2020 года вручить "Нику" за 2019 год, но из-за пандемии перенесли церемонию на 24 октября. Однако в связи с тем, что коронавирус пока не уходит, переносим церемонию на начало апреля 2021 года», — рассказала Ильичева.

«У нас много пожилых академиков, — пояснила она, — нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность. Долго обсуждали, в итоге решили, что рисковать не стоит».

Представитель дирекции «Ники» добавила, что весной 2021 года премия будет вручаться сразу за два года — за 2019-й и 2020-й.

Национальная кинематографическая премия, учрежденная Российской академией кинематографических искусств «Ника», присуждается с 1988 года. Последняя, 32-я церемония награждения лауреатов прошла в 2019 году, в номинации «Лучший игровой фильм» премию получила драма Алексея Федорченко «Война Анны».


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Не ной!Современная музыка
Не ной! 

Параллельно акциям протеста в Беларуси проходит «партизанский» музыкальный фестиваль «Неноев ковчег» — в лесной глуши и посреди озера, но за ним можно следить в онлайн-трансляции. Зачем он нужен? Репортаж Людмилы Погодиной

28 сентября 20201339
И-и 35 раз!..Современная музыка
И-и 35 раз!.. 

Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 20204073
Видели НочьСовременная музыка
Видели Ночь 

На фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 20203735
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести»Общество
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести» 

Зачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20206950
СВР: смена имиджаЛитература
СВР: смена имиджа 

Глава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 20204313