Вручена кинопремия «Ника»

Кадр из фильма «Война Анны» © SAGa

30 марта в Москве состоялась 32-я церемония вручения российской национальной кинематографической премии «Ника». В номинации «Лучший игровой фильм» премию получила драма Алексея Федорченко «Война Анны».

За исполнение лучшей женской роли награждена Марта Козлова, которая сыграла в картине Алексея Федорченко еврейскую девочку, чудом выжившую после массового расстрела в годы Второй мировой войны.

Приз лучшему режиссеру присужден Кириллу Серебренникову за картину «Лето», которая также выиграла награды за лучший монтаж (Юрий Карих) и лучшую звукорежиссуру (Борис Войт), а Рома Билык, снявшийся в фильме в роли Майка Науменко, стал обладателем «Ники» в номинации «Открытие года».

Фильм Сергея Ливнева «Ван Гоги» получил «Ники» в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» (Елена Коренева), «Лучшая музыка к фильму» (Леонид Десятников и Алексей Сергунин) и «Лучшая мужская роль» (Алексей Серебряков).

Кроме того, приз лучшему актеру присужден Евгению Цыганову за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Этот фильм выиграл еще одну «Нику»: в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» награжден Юрий Кузнецов.

Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии признан «Хрусталь» Дарьи Жук, лучшим неигровым фильмом — «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» Андрея Осипова, лучшим анимационным фильмом — «Знаешь, мама, где я был?» Левана Габриадзе.

Полностью список лауреатов 32-го сезона премии «Ника» приводится на ее сайте.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ