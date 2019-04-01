Вручена кинопремия «Ника»Кадр из фильма «Война Анны»© SAGa
30 марта в Москве состоялась 32-я церемония вручения российской национальной кинематографической премии «Ника». В номинации «Лучший игровой фильм» премию получила драма Алексея Федорченко «Война Анны».
За исполнение лучшей женской роли награждена Марта Козлова, которая сыграла в картине Алексея Федорченко еврейскую девочку, чудом выжившую после массового расстрела в годы Второй мировой войны.
Приз лучшему режиссеру присужден Кириллу Серебренникову за картину «Лето», которая также выиграла награды за лучший монтаж (Юрий Карих) и лучшую звукорежиссуру (Борис Войт), а Рома Билык, снявшийся в фильме в роли Майка Науменко, стал обладателем «Ники» в номинации «Открытие года».
Фильм Сергея Ливнева «Ван Гоги» получил «Ники» в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» (Елена Коренева), «Лучшая музыка к фильму» (Леонид Десятников и Алексей Сергунин) и «Лучшая мужская роль» (Алексей Серебряков).
Кроме того, приз лучшему актеру присужден Евгению Цыганову за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Этот фильм выиграл еще одну «Нику»: в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» награжден Юрий Кузнецов.
Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии признан «Хрусталь» Дарьи Жук, лучшим неигровым фильмом — «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» Андрея Осипова, лучшим анимационным фильмом — «Знаешь, мама, где я был?» Левана Габриадзе.
Полностью список лауреатов 32-го сезона премии «Ника» приводится на ее сайте.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
12:26Объявлена программа Пасхального фестиваля
11:39В России впервые пройдет Международный фестиваль мобильного кино
11:15В Москву едет Йоханнес Шёльхорн
Вчера
18:08Новая сцена Александринки запускает «Театральную карту мира»
17:17В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль аудиовизуального искусства
16:25Новое кино Австрии покажут в Москве
13:52РАМТ представит премьеру спектакля по пьесе Михаила Угарова
12:47В ММОМА пройдет Форум уличного искусства
12:12Юрген Мольтман прочитает лекцию в «Мемориале»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить