Каннский фестиваль решили провести в сокращенном формате

Кадр из фильма «Триумф» © Carole Bethuel

С 27 по 29 октября во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах пройдет фестиваль 2020 Special Cannes — специальный проект Международного Каннского кинофестиваля 2020 года. На нем будет представлена часть фильмов, которые в этом году были отобраны в официальную программу.

Как сообщает сайт Каннского фестиваля, в афише 2020 Special Cannes четыре полнометражных фильма из официальной программы 2020 года:

«Триумф» (Un Triomphe / The Big Hit!, Франция, 2020), реж. Эммануэль Курколь

«Два Альфреда» (Les Deux Alfred / The French Tech, Франция, 2020), реж. Брюно Подалидес

«Настоящие матери» (Asa Ga Kuru / True Mothers, Япония, 2020), реж. Наоми Кавасе

«Начало» (Dasatskisi / Beginning, Грузия-Франция, 2020), реж. Деа Кулумбегашвили



Также на 2020 Special Cannes будут проводиться конкурс короткого метра и конкурсная секция Cinéfondation. Обладателя «Золотой пальмовой ветви» за лучший короткометражный фильм и обладателей призов секции Cinéfondation выберет жюри, состав которого будет объявлен дополнительно.

73-й Международный Каннский кинофестиваль должен был пройти в мае этого года. В марте дирекция фестиваля сообщила о решении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенести сроки его проведения на конец июня — начало июля. 14 апреля, после продления карантина во Франции, фестиваль официально признал невозможность осуществить это намерение, 12 мая президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр объявил о его окончательной отмене.







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