Каннский фестиваль решили провести в сокращенном формате

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С 27 по 29 октября во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах пройдет фестиваль 2020 Special Cannes — специальный проект Международного Каннского кинофестиваля 2020 года. На нем будет представлена часть фильмов, которые в этом году были отобраны в официальную программу.
Как сообщает сайт Каннского фестиваля, в афише 2020 Special Cannes четыре полнометражных фильма из официальной программы 2020 года:
Также на 2020 Special Cannes будут проводиться конкурс короткого метра и конкурсная секция Cinéfondation. Обладателя «Золотой пальмовой ветви» за лучший короткометражный фильм и обладателей призов секции Cinéfondation выберет жюри, состав которого будет объявлен дополнительно.
73-й Международный Каннский кинофестиваль должен был пройти в мае этого года. В марте дирекция фестиваля сообщила о решении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенести сроки его проведения на конец июня — начало июля. 14 апреля, после продления карантина во Франции, фестиваль официально признал невозможность осуществить это намерение, 12 мая президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр объявил о его окончательной отмене.
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