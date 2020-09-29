 
13:02 29 сентября 2020Новости
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Каннский фестиваль решили провести в сокращенном формате

News_detailed_pictureКадр из фильма «Триумф»© Carole Bethuel

С 27 по 29 октября во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах пройдет фестиваль 2020 Special Cannes — специальный проект Международного Каннского кинофестиваля 2020 года. На нем будет представлена часть фильмов, которые в этом году были отобраны в официальную программу.

Как сообщает сайт Каннского фестиваля, в афише 2020 Special Cannes четыре полнометражных фильма из официальной программы 2020 года:

  • «Триумф» (Un Triomphe / The Big Hit!, Франция, 2020), реж. Эммануэль Курколь
  • «Два Альфреда» (Les Deux Alfred / The French Tech, Франция, 2020), реж. Брюно Подалидес
  • «Настоящие матери» (Asa Ga Kuru / True Mothers, Япония, 2020), реж. Наоми Кавасе
  • «Начало» (Dasatskisi / Beginning, Грузия-Франция, 2020), реж. Деа Кулумбегашвили


Также на 2020 Special Cannes будут проводиться конкурс короткого метра и конкурсная секция Cinéfondation. Обладателя «Золотой пальмовой ветви» за лучший короткометражный фильм и обладателей призов секции Cinéfondation выберет жюри, состав которого будет объявлен дополнительно.

73-й Международный Каннский кинофестиваль должен был пройти в мае этого года. В марте дирекция фестиваля сообщила о решении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенести сроки его проведения на конец июня — начало июля. 14 апреля, после продления карантина во Франции, фестиваль официально признал невозможность осуществить это намерение, 12 мая президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр объявил о его окончательной отмене.


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