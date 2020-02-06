Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии принимает заявки

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До 10 апреля открыт прием заявок на участие в конкурстной программе Первого Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, который пройдет с 14 по 19 июля в Петербурге.
Заявки принимаются на сайте Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.
На фестивале проводятся международный конкурс полнометражных фильмов и международный конкурс короткометражных фильмов.
Участвовать в конкурсе полного метра могут первые и вторые игровые режиссерские работы продолжительностью более 45 минут, произведенные в 2019 и 2020 годах. В конкурсе короткого метра могут принять участие документальные, игровые и экспериментальные фильмы. На конкурс принимаются картины до 45 мин, снятые в 2019 и 2020 годах режиссерами, не дебютировавшими в полном метре.
Программа фестиваля будет объявлена в июне, а уже на днях начнутся бесплатные лекции и кинопоказы его образовательной программы, цель которой — знакомить публику с мастерами европейских киношкол и различными методами обучения, фильмами начинающих кинематографистов и актуальными тенденциями в современном кино.
Образовательную программу откроет 8 февраля в Павильоне Новой Голландии встреча с немецким режиссером Филипом Грёнингом, профессором Кельнской международной киношколы и лауреатом специального приза жюри Венецианского кинофестиваля 2013 года, и первый российский показ его раннего фильма «Стаховяк!» (1988).
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии был учрежден в 2019 году. Миссия фестиваля — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Президент фестиваля — продюсер Александр Роднянский, программный директор — критик и куратор Алексей Артамонов, отборщик короткого метра — критик Андрей
Карташов.
В июле 2019 года на остове Новая Голландия прошло превью фестиваля, собравшее более 50 000 посетителей.
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