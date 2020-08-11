Вручение премии «Инновация-2020» покажут в интернете

21 августа на нескольких онлайн-площадках будет транслироваться церемония награждения победителей государственной премии в области современного искусства «Инновация-2020». Церемония пройдет в нижегородском Арсенале – Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Начало в 20:00, трансляцию можно будет смотреть на сайте премии, в социальных сетях и на ресурсах партнеров.

Как сообщает пресс-служба «Инновации», концепцию церемонии разработал режиссер Андрей Сильвестров. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации он предложил провести ее в комбинированном формате. Гости церемонии — номинанты, члены оргкомитета и жюри — станут участниками шоу, которое будет транслироваться в интернете в режиме реального времени. Присоединиться к трансляции смогут не только российские, но и зарубежные зрители — для них будет создан отдельный канал на английском языке.

Премия вручается в шести конкурсных номинациях — «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект», а также в двух внеконкурсных номинациях — «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства». Призовой фонд составляет 3 млн рублей.

В 2020 году на конкурс было подано 403 заявки, из которых в марте экспертный совет сформировал шорт-листы — списки из пяти лучших проектов для каждой номинации.

Победителей определит международное жюри:

Инке Арнс — куратор, художественный критик, директор Центра современного искусства Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Дортмунд;

Мария Линд — куратор, критик, преподаватель Кураторской лаборатории Университетского колледжа искусств, ремесел и дизайна Konstfack, Стокгольм;

Жан-Юбер Мартен — искусствовед, куратор, Париж;

Агния Миргородская — учредитель фонда «Рижская биеннале современного искусства», комиссар Рижской международной биеннале современного искусства (RIBOCA), Рига;

Ольга Шишко — искусствовед, куратор, заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ, Москва.

Помимо церемонии награждения победителей в рамках «Инновации-2020» запланировано восемь персональных выставок художников из номинаций «Художник года» и «Новая генерация». Они пройдут в нижегородском Арсенале (Кремль, корпус 6) с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.

Премия «Инновация» учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. С 2019 года «Инновация» проводится в Нижнем Новгороде совместно с Правительством Нижегородской области.

В этом году организаторы премии были вынуждены корректировать свои планы из-за пандемии коронавируса COVID-19. В конце марта директор ГМИИ Марина Лошак объявила, что вручение премии, назначенное на май, переносится на неопределенный срок. В июле на совещании с участием министра культуры Ольги Любимовой было принято решение провести церемонию 21 августа.







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