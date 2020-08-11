Вручение премии «Инновация-2020» покажут в интернете

Есть ли выход из онлайна
Гид COLTA.RU по проекту «THEATRUM: Ре-Формация»11 августа 2020385
21 августа на нескольких онлайн-площадках будет транслироваться церемония награждения победителей государственной премии в области современного искусства «Инновация-2020». Церемония пройдет в нижегородском Арсенале – Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).
Начало в 20:00, трансляцию можно будет смотреть на сайте премии, в социальных сетях и на ресурсах партнеров.
Как сообщает пресс-служба «Инновации», концепцию церемонии разработал режиссер Андрей Сильвестров. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации он предложил провести ее в комбинированном формате. Гости церемонии — номинанты, члены оргкомитета и жюри — станут участниками шоу, которое будет транслироваться в интернете в режиме реального времени. Присоединиться к трансляции смогут не только российские, но и зарубежные зрители — для них будет создан отдельный канал на английском языке.
Премия вручается в шести конкурсных номинациях — «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект», а также в двух внеконкурсных номинациях — «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства». Призовой фонд составляет 3 млн рублей.
В 2020 году на конкурс было подано 403 заявки, из которых в марте экспертный совет сформировал шорт-листы — списки из пяти лучших проектов для каждой номинации.
Победителей определит международное жюри:
Помимо церемонии награждения победителей в рамках «Инновации-2020» запланировано восемь персональных выставок художников из номинаций «Художник года» и «Новая генерация». Они пройдут в нижегородском Арсенале (Кремль, корпус 6) с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.
Премия «Инновация» учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. С 2019 года «Инновация» проводится в Нижнем Новгороде совместно с Правительством Нижегородской области.
В этом году организаторы премии были вынуждены корректировать свои планы из-за пандемии коронавируса COVID-19. В конце марта директор ГМИИ Марина Лошак объявила, что вручение премии, назначенное на май, переносится на неопределенный срок. В июле на совещании с участием министра культуры Ольги Любимовой было принято решение провести церемонию 21 августа.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:11InLiberty запускает онлайн-школу о демократии
17:02В Курской области пройдет 2-я Железногорская биеннале
15:08МАММ откроет сезон девятью выставками
13:54В Москве установят табличку «Последнего адреса» в память о Переце Маркише
12:47Градозащитники требуют вернуть исторический облик московской аптеке
10 августа 2020
17:26До конца августа медиков будут бесплатно пускать в Третьяковку
16:55Выставка проекта «Искусство быть» состоится в Выксе
15:50Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет в онлайн-форматеВсе новости
Гид COLTA.RU по проекту «THEATRUM: Ре-Формация»11 августа 2020385
Затяжная импровизация, эмбиент на трубе, психоделия по-ярославски и еще семь примечательных отечественных альбомов месяца11 августа 2020550
Лилия Кашенцева о фестивале-лаборатории «Хомяков home», поисках genius loci и тайной жизни ТИАМа11 августа 2020481
Премьеры в Гааге и танец времен новой этики10 августа 20201277
Майкл Скэммел — к юбилею Павла Литвинова10 августа 20201266
Кирилл Кобрин о том, почему проституцию следует скорее декриминализировать, и о возмутительной, с точки зрения благонамеренной публики, книге двух секс-работниц10 августа 20202114
«Тревожная сказка про монстров, которые живут внутри нас»: психологический арт-поп от певицы из Москвы10 августа 20201132
Зальцбург-2020: юбилей в эпоху ковида7 августа 20203470
Илья Симановский отвечает на публикацию Марины Соколовой7 августа 20205837
Надя Плунгян и Максим Буров прощаются с главной выставкой «Гаража»7 августа 20203005
Валерий Фокин: большое интервью7 августа 20203405
Продолжаем представлять песни из трибьют-проекта группе «Центр» — классикам московского рока7 августа 20202493