Перенесена «Инновация-2020»

Сегодня, 24 марта, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак выступила с официальным заявлением о переносе на неопределенный срок всероссийского конкурса и государственной премии в области совпременного искусства «Инновация-2020».

«В 2020 году премия "Инновация", ее организатор — Пушкинский музей, общественные институты, страна и весь мир оказались в тяжелейшей, беспрецедентной ситуации, — говорится в заявлении, поступившем в редакцию COLTA.RU. — Глобальная эпидемия коронавируса и ее наступающие экономические последствия приводят к пересмотру всех планов и договоренностей, заставляют искать пути адаптации и обнуляют привычный ход вещей. К сожалению, мы не можем оставаться в стороне от этих радикальных перемен и вынуждены принять непростое решение о переносе конкурса "Инновация-2020" на неопределенный срок».

В качестве обстоятельств, побудивших организаторов конкурса принять это решение, Марина Лошак приводит отсутствие возможности вовремя провести выставку номинантов, а также то, что будет затруднена работа международного жюри, победители не смогут получить призы, а премия в целом «не сможет стать событием для профессионального сообщества и широкой публики».

На участие в конкурсе «Инновация-2020» с конца января было подано более 400 заявок. В своем заявлении директор ГМИИ благодарит всех, кто подал заявки и обещает, что их проекты будут участвовать в отборе, когда работа конкурса возобновится.































































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