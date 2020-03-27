Объявлены номинанты «Инновации-2020»

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26 марта был объявлен список номинантов всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация-2020», который организует Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).
Список опубликован на сайте ГМИИ. На днях директор музея Марина Лошак выступила с официальным заявлением о переносе конкурса на неопределенный срок. Тем не менее, надеются организаторы, «сложившиеся обстоятельства не помешают провести конкурс и наградить победителей при первой возможности».
На участие в конкурсе с конца января было подано более 400 заявок. В шести конкурсных номинациях на государственную премию в области современного искусства «Инновация-2020» претендуют:
«Проект года»
«Куратор года»
«Художник года»
«Новая генерация»
«Региональный проект»
«Образовательный проект»
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