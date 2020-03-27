Объявлены номинанты «Инновации-2020»

Работа «Внутри черной коробки» группы «Куда бегут собаки» (Екатеринбург) в экспозиции выставки «Новая антропология» в Музее науки Института физиологии имени И.П. Павлова в Колтушах (номинация «Проект года») © Александр Лаврентьев / © Александр Лаврентьев / «Новая антропология»

26 марта был объявлен список номинантов всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация-2020», который организует Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Список опубликован на сайте ГМИИ. На днях директор музея Марина Лошак выступила с официальным заявлением о переносе конкурса на неопределенный срок. Тем не менее, надеются организаторы, «сложившиеся обстоятельства не помешают провести конкурс и наградить победителей при первой возможности».

На участие в конкурсе с конца января было подано более 400 заявок. В шести конкурсных номинациях на государственную премию в области современного искусства «Инновация-2020» претендуют:

«Проект года»

Выставка «Новая антропология» в Музее науки Института физиологии имени И.П. Павлова в Колтушах (куратор Ирина Актуганова, продюсер Анна Аполлонова)

Выставка «ММОМА 99/19», приуроченная к 20-летию Московского музея современного искусства (кураторы Диана Джангвеладзе, Мария Доронина и Алексей Новоселов)

Ретроспективная выставка «Комар & Меламид» в Московском музее современного искусства (художники Виталий Комар и Александр Меламид, куратор Андрей Ерофеев при участии Иосифа Бакштейна, художники экспозиции Илья Вознесенский и Ирина Корина)

Объект и благотворительный интернет-аукцион «Без любви ничего не получится» (художник Артем Лоскутов)

Исследовательский и выставочный проект «Урал мари. Смерти нет» в Ельцин Центре, Екатеринбург (антрополог Наталья Конрадова, фотографы Александр Сорин и Федор Телков)



«Куратор года»

Ярослав Алешин. Выставка «Самая счастливая осень» к 30-летию музея Вадима Сидура, Москва

Сергей Баландин. Выставка «Для себя и для них. Официальное и неофициальное искусство советских нонконформистов». Галерея «Виктория», Самара

Ксения Перетрухина. Выставка «Человек размером с дом» памяти Дмитрия Брусникина. Московский музей современного искусства

Наталья Смолянская. Выставка «Преодоление искусства». Московский музей современного искусства

Светлана Усольцева. Проект «Идеальная выставка». Екатеринбург



«Художник года»

Иван Горшков. Персональная выставка «Фонтан всего». Московский музей современного искусства

Владимир Козин. Ретроспективная выставка «Почувствуй себя птицей». Музей современного искусства ПЕРММ, Пермь

Дмитрий Морозов (::vtol::). «TECHNE x vtol: Интерфейс происходящего», персональная выставка в Государственном центре современного искусства, Москва и мультимедийная инсталляция «Гость» в центре современного искусства «Заря», Владивосток

Павел Отдельнов. Персональная выставка «Промзона». Московский музей современного искусства

Анастасия Потемкина. Тотальная инсталляция «Когда цветы не отбрасывают тени». Московский музей современного искусства



«Новая генерация»

Данини. Выставка «Диск (Д:)». Fragment Gallery, Москва

Алексей Корси, Артем Филатов. Проект «Сад им.». Нижегородский крематорий, Нижний Новгород

Екатерина Муромцева. Выставка «Лучше хором». Галерея «Пересветов переулок», Москва

Иван Чемакин. Выставка «Доб 2». Kunsthalle nummer sieben, Петербург

Арт-группа «Дальневосточные разлучницы» (ДВР). Проект «Весна блаженная». Центр современного искусства «Заря», Владивосток



«Региональный проект»

Фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» (Петр Жеребцов, Ангелина Бурлюк, Пер Брандт, Елена Носова, Мартин Штеффенс, Михаил Казанцев). Новосибирск

Выставка «Земля Музъем» (кураторы микро-арт-группа «Город Устинов»). Музей современного искусства ПЕРММ, Пермь

I Кураторский форум (Анна Биткина, Мария Вейц, Мария Катц, Наталья Хвоенкова). ГЦСИ Петербург

Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2019 (Александр Истомин, Антон Колодяжный, Андрей Тубольцев, Ксения Чеховская, Денис Чучко). Нижний Новгород

Выставка «IN RESIDENCE. Из коллекции Центра современного искусства «Заря» (Алиса Багдонайте, Андрей Василенко, Адель Ким). Центр современного искусства «Заря», Владивосток



«Образовательный проект»

Творческие лаборатории к выставке «Авангард. Список №1» (Дарья Пыркина, Елена Рымшина, Екатерина Синицина). Государственная Третьяковская галерея

Параллельная программа инклюзивного выставочного проекта «Искусство быть» (Лариса Гринберг, Наталья Степанова-Гончарова, Надежда Гура, Ирина Скуратовская). Государственный центр современного искусства, Москва

Проектная школа для подростков «Каскад. Проект как метод» (Лидия Лобанова, Александра Хейфец). Галерея «Триумф», Москва

Курс «Лаборатория постсоветских исследований» Школы Вовлеченного Искусства (Нина Гастева, Ольга Егорова (Цапля), Дмитрий Виленский). ДК Розы, Санкт-Петербург

Культурный центр «Пятый этаж» (Дарья Ткачева). Киров





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