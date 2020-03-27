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Объявлены номинанты «Инновации-2020»

News_detailed_pictureРабота «Внутри черной коробки» группы «Куда бегут собаки» (Екатеринбург) в экспозиции выставки «Новая антропология» в Музее науки Института физиологии имени И.П. Павлова в Колтушах (номинация «Проект года»)© Александр Лаврентьев / «Новая антропология»

26 марта был объявлен список номинантов всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация-2020», который организует Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Список опубликован на сайте ГМИИ. На днях директор музея Марина Лошак выступила с официальным заявлением о переносе конкурса на неопределенный срок. Тем не менее, надеются организаторы, «сложившиеся обстоятельства не помешают провести конкурс и наградить победителей при первой возможности».

На участие в конкурсе с конца января было подано более 400 заявок. В шести конкурсных номинациях на государственную премию в области современного искусства «Инновация-2020» претендуют:

«Проект года»

  • Выставка «Новая антропология» в Музее науки Института физиологии имени И.П. Павлова в Колтушах (куратор Ирина Актуганова, продюсер Анна Аполлонова)
  • Выставка «ММОМА 99/19», приуроченная к 20-летию Московского музея современного искусства (кураторы Диана Джангвеладзе, Мария Доронина и Алексей Новоселов)
  • Ретроспективная выставка «Комар & Меламид» в Московском музее современного искусства (художники Виталий Комар и Александр Меламид, куратор Андрей Ерофеев при участии Иосифа Бакштейна, художники экспозиции Илья Вознесенский и Ирина Корина)
  • Объект и благотворительный интернет-аукцион «Без любви ничего не получится» (художник Артем Лоскутов)
  • Исследовательский и выставочный проект «Урал мари. Смерти нет» в Ельцин Центре, Екатеринбург (антрополог Наталья Конрадова, фотографы Александр Сорин и Федор Телков)


«Куратор года»

  • Ярослав Алешин. Выставка «Самая счастливая осень» к 30-летию музея Вадима Сидура, Москва
  • Сергей Баландин. Выставка «Для себя и для них. Официальное и неофициальное искусство советских нонконформистов». Галерея «Виктория», Самара
  • Ксения Перетрухина. Выставка «Человек размером с дом» памяти Дмитрия Брусникина. Московский музей современного искусства
  • Наталья Смолянская. Выставка «Преодоление искусства». Московский музей современного искусства
  • Светлана Усольцева. Проект «Идеальная выставка». Екатеринбург


«Художник года»

  • Иван Горшков. Персональная выставка «Фонтан всего». Московский музей современного искусства
  • Владимир Козин. Ретроспективная выставка «Почувствуй себя птицей». Музей современного искусства ПЕРММ, Пермь
  • Дмитрий Морозов (::vtol::). «TECHNE x vtol: Интерфейс происходящего», персональная выставка в Государственном центре современного искусства, Москва и мультимедийная инсталляция «Гость» в центре современного искусства «Заря», Владивосток
  • Павел Отдельнов. Персональная выставка «Промзона». Московский музей современного искусства
  • Анастасия Потемкина. Тотальная инсталляция «Когда цветы не отбрасывают тени». Московский музей современного искусства


«Новая генерация»

  • Данини. Выставка «Диск (Д:)». Fragment Gallery, Москва
  • Алексей Корси, Артем Филатов. Проект «Сад им.». Нижегородский крематорий, Нижний Новгород
  • Екатерина Муромцева. Выставка «Лучше хором». Галерея «Пересветов переулок», Москва
  • Иван Чемакин. Выставка «Доб 2». Kunsthalle nummer sieben, Петербург
  • Арт-группа «Дальневосточные разлучницы» (ДВР). Проект «Весна блаженная». Центр современного искусства «Заря», Владивосток


«Региональный проект»

  • Фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» (Петр Жеребцов, Ангелина Бурлюк, Пер Брандт, Елена Носова, Мартин Штеффенс, Михаил Казанцев). Новосибирск
  • Выставка «Земля Музъем» (кураторы микро-арт-группа «Город Устинов»). Музей современного искусства ПЕРММ, Пермь
  • I Кураторский форум (Анна Биткина, Мария Вейц, Мария Катц, Наталья Хвоенкова). ГЦСИ Петербург
  • Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2019 (Александр Истомин, Антон Колодяжный, Андрей Тубольцев, Ксения Чеховская, Денис Чучко). Нижний Новгород
  • Выставка «IN RESIDENCE. Из коллекции Центра современного искусства «Заря» (Алиса Багдонайте, Андрей Василенко, Адель Ким). Центр современного искусства «Заря», Владивосток


«Образовательный проект»

  • Творческие лаборатории к выставке «Авангард. Список №1» (Дарья Пыркина, Елена Рымшина, Екатерина Синицина). Государственная Третьяковская галерея
  • Параллельная программа инклюзивного выставочного проекта «Искусство быть» (Лариса Гринберг, Наталья Степанова-Гончарова, Надежда Гура, Ирина Скуратовская). Государственный центр современного искусства, Москва
  • Проектная школа для подростков «Каскад. Проект как метод» (Лидия Лобанова, Александра Хейфец). Галерея «Триумф», Москва
  • Курс «Лаборатория постсоветских исследований» Школы Вовлеченного Искусства (Нина Гастева, Ольга Егорова (Цапля), Дмитрий Виленский). ДК Розы, Санкт-Петербург
  • Культурный центр «Пятый этаж» (Дарья Ткачева). Киров

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