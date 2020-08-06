Эрмитаж объявил даты проведения выставки Чжана Хуаня

Выставка «Чжан Хуань. В пепле истории» в Государственном Эрмитаже пройдет с 9 сентября по 8 ноября 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

Открытие первой персональной выставки в России одного из самых известных современных китайских художников первоначально было запланировано на 15 мая, но в связи с пандемией перенесено на более позднее время.

«Экспозиция, представленная в Николаевском зале Зимнего дворца, состоит из художественных произведений нескольких серий, выполненных в разных техниках, и насчитывает более тридцати произведений, многие из которых созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга», — говорится в описании выставки на сайте Эрмитажа.

Отмечается, что в числе работ Чжана Хуаня, которые можно будет увидеть на выставке, сорокаметровый групповой портрет коммунистической партии КНР — он займет почти всю стену Николаевского зала, самого большого парадного зала Зимнего дворца.

Экспозицию дополнят две работы из новой серии «Любовь», которые были созданы художником специально для выставки в Эрмитаже и стали откликом на личные истории людей, пострадавших от коронавируса.

Выставку подготовили кураторы Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа, и Анастасия Веялко, младший научный сотрудник отдела. Приглашенный сокуратор — профессор Чикагского университета У Хун.

Образовательную программу выставки организует Молодежный центр Эрмитажа. В нее войдут встречи с художником и кураторами, мастер-классы и дискуссии.







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