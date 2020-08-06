Эрмитаж объявил даты проведения выставки Чжана Хуаня

Московская антропологическая школа: экскурс в будущее
Чем будет заниматься учебное заведение, новое для карты образовательной Москвы? И как туда можно поступить бесплатно? Рассказывают кураторы МАШ и руководители ее лабораторий6 августа 2020347
Выставка «Чжан Хуань. В пепле истории» в Государственном Эрмитаже пройдет с 9 сентября по 8 ноября 2020 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.
Открытие первой персональной выставки в России одного из самых известных современных китайских художников первоначально было запланировано на 15 мая, но в связи с пандемией перенесено на более позднее время.
«Экспозиция, представленная в Николаевском зале Зимнего дворца, состоит из художественных произведений нескольких серий, выполненных в разных техниках, и насчитывает более тридцати произведений, многие из которых созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга», — говорится в описании выставки на сайте Эрмитажа.
Отмечается, что в числе работ Чжана Хуаня, которые можно будет увидеть на выставке, сорокаметровый групповой портрет коммунистической партии КНР — он займет почти всю стену Николаевского зала, самого большого парадного зала Зимнего дворца.
Экспозицию дополнят две работы из новой серии «Любовь», которые были созданы художником специально для выставки в Эрмитаже и стали откликом на личные истории людей, пострадавших от коронавируса.
Выставку подготовили кураторы Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа, и Анастасия Веялко, младший научный сотрудник отдела. Приглашенный сокуратор — профессор Чикагского университета У Хун.
Образовательную программу выставки организует Молодежный центр Эрмитажа. В нее войдут встречи с художником и кураторами, мастер-классы и дискуссии.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:45Клуб «16 тонн» запускает серию онлайн-концертов
15:00Путин поручил создать правительственную комиссию по русскому языку
14:10Открылась онлайн-школа для подростков
12:23Эрмитаж объявил даты проведения выставки Чжана Хуаня
11:34Дмитрий Данилов открывает онлайн-мастерскую
Вчера
16:10Премия «_Литблог» открыла сезон
14:58«Кинотавр» объявил программу
14:24Strelka Mag проведет «Телемост фотографов модернизма»
13:39Мариинка представит «Орлеанскую деву»Все новости
Чем будет заниматься учебное заведение, новое для карты образовательной Москвы? И как туда можно поступить бесплатно? Рассказывают кураторы МАШ и руководители ее лабораторий6 августа 2020347
Московский композитор и саунд-дизайнер о новом «шумном» альбоме «Surrender» и о том, когда искусственный интеллект заменит музыкантов5 августа 20201410
Дмитрий Пиликин, Юрий Аввакумов, Егор Сенников и Кортни Стивенс вспоминают Берлинскую стену перед премьерой фильма «Американский сектор»5 августа 2020879
Марина Соколова предлагает новые ключи к «Москве — Петушкам»4 августа 20204007
Классик «медленного кино» — о «Днях» и своем возвращении в кинематограф большого экрана4 августа 20201987
Какие тайны и неравенства скрывает в себе Тиндер, выяснила Полина Аронсон у автора книги «Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать»3 августа 202011620
No Kidding Press выпустило книгу о Пауле Модерзон-Беккер3 августа 20202312
Николай Эстис вспоминает о Лидии Шульгиной31 июля 20206482
От букинистов до акционистов: что смотреть на фестивале доков о современной поп-культуре?31 июля 20203883
Группе «Центр», первопроходцам нью-вейва, постпанка и экспериментальной электроники, исполняется 40 лет. Представляем первый в ее истории трибьют-проект31 июля 20204201
Новый руководитель Пермского балета: блиц-интервью29 июля 20204239
Нижегородский триптих Сергея Хачатурова28 июля 20204913