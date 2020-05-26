Чжан Хуань создал серию о пандемии для выставки в Эрмитаже

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Китайский художник Чжан Хуань специально для выставки «В пепле истории», которая откроется в Государственном Эрмитаже до конца 2020 года, создал серию работ «Love» / «Любовь», посвященную событиям пандемии коронавируса COVID-19.
Открытие выставки было запланировано на 15 мая, но в связи с пандемией было перенесено
на более поздний срок. Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, серия «Love» / «Любовь» стала откликом на личные истории людей, пострадавших от коронавируса. Она создана в рамках «Красной серии» – самой новой в творчестве художника.
Именно «Красная серия», отмечают в пресс-службе, ознаменовала собой смену творческого курса Чжана Хуаня и его возвращение к технике живописи. Первые работы серии объединены названием «Реинкарнация»: для них характерны активное использование красного цвета на стерильно белом фоне, общее эмоциональное напряжение и образ «красного дождя», переходящий из работы в работу.
«“Любовь” — это все тот же белый холст и красный акрил, где дождь из “Реинкарнации” превратился в стекающие дорожки красной краски, стеной закрывающие сочащийся, пульсирующий сгусток. Эмоциональное напряжение “Красной серии” усилилось в разы. Что за образ возникает на холсте — вырванное сердце? Покинутый человеческий зародыш? Потеки краски льются словно в немой истерике, в желании укрыться, сжаться, спастись от окружающего кошмара», — комментирует цикл Дмитрий Озерков, куратор выставки, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа.
«Любовь произрастает из пылинки, свободно парящей в лучах солнца, — рассказывает о своих новых работах Чжан Хуань. — Люди, которые любили тебя, и люди, которых ты когдато любил; те, кого ты знал, и с кем не был знаком; люди, о которых ты слышал, и те, кто просто когда-то жил в этом мире, — каждый в конце концов проводит свою жизнь здесь, на этой земле. В масштабах вселенной наша планета — такая же пылинка в потоке солнечного света. Но энергия вселенной происходит из любви, из этой пылинки в лучах солнца».
Проект «Чжан Хуань. В пепле истории» состоит из работ в нескольких сериях, выполненных в разных техниках. Всего на выставке будет представлено около тридцати произведений, многие из которых созданы художником специально для нее под впечатлением от посещения Петербурга и Эрмитажа.
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