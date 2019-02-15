«Синонимы» Надава Лапида победили на Берлинале

Кадр из фильма «Синонимы» © Berlinale

Сегодня, 16 февраля, состоялась церемония вручения наград 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой медведь» за лучший фильм основной конкурсной программы, присужден картине «Синонимы» (Synonymes) израильского режиссера Надава Лапида.

Текстовая трансляция с церемонии велась в официальном твиттере Берлинале.

«Синонимы» — автобиографическая драма о молодом израильтянине, пытающемся интегрироваться в европейскую жизнь, — лидировала в фестивальном рейтинге критиков, 15 февраля картину Надава Лапида назвала лауреатом своей награды Международная федерация кинопрессы (FIPRESCI). Фильм создан в копродукции Франции с Германией и Израилем, в главных ролях снялись французские актеры Том Мерсье, Кантен Дольмер и Луиз Шевийот.

Гран-при жюри, которое в этом году возглавляла французская актриса Жюльет Бинош, присужден картине Франсуа Озона «По воле божьей» (Grâce à Dieu), «Серебряный медведь» лучшему режиссеру получила Ангела Шанелек за фильм «Я была дома, но» (Ich war zuhause, aber).

В актерских номинациях награждены Ван Цзинчунь и Юн Мэй за роль в фильме «Прощай, сын мой» (Di jiu tian chang) Ван Сяошуая, обладателями приза за лучший сценарий стали Роберто Савиано, Маурицио Баруччи и Клаудио Джованнези за работу над картиной «Пираньи Неаполя» (La paranza dei bambini).

Приз имени Альфреда Бауэра, который присуждается фильму, открывающему новые перспективы, получили «Крушители системы» (Systemsprenger) Норы Финшельдт, лучшим короткометражным фильмом признана «Умбра» (Umbra) Флориана Фишера и Йоханнеса Крелля.

69-й Берлинский международный кинофестивалть проходит с 7 февраля. В главной конкурсной программе соревновались 16 картин, созданных кинематографистами из 25 стран мира, во всех программах Берлинале-2019 были представлены около 400 фильмов, в том числе «Кислота» Александра Горчилина (в параллельной программе «Панорама») и «Мальчик русский» Александра Золотухина (вне конкурса).





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ