Ленни Кравиц отменил концерт в Москве

«Феминистки массово не открывают шелтеров, потому что это требует “длинных” денег»
Алена Ельцова о подводных камнях работы в кризисном центре10 июля 2020116
9 июля стало известно, что американский певец и мультиинструменталист Ленни Кравиц в этом году не выступит в Москве, его европейский тур «Here To Love Tour» отменен.
Как сообщили организаторы российских гастролей Ленни Кравица, компания SAV Entertainment, решение об отмене принял сам музыкант.
«Всем моим друзьям в Европе! Я с сожалением сообщаю, что концерты моего тура не будут перенесены, (а будут отменены) из-за негативного влияния эпидемии COVID-19 по всему миру. Я очень надеялся выступить для вас, но на настоящий момент безопасность и здоровье фанатов, группы и техперсонала являются главными приоритетами. Я надеюсь встретиться с вами, когда это будет по настоящему безопасно», — цитирует SAV Entertainment обращение Ленни Кравица.
Также сообщается, что возврат билетов осуществляется у билетных операторов, где они были приобретены.
Первоначально московский концерт Ленни Кравица был назначен на 10 июня, но в конце мая он объявил о переносе своего тура из-за пандемии и ограничительных мер, введенных в странах, где он должен был проходить.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:20Третьяковка возобновляет экскурсии
12:03Центр фотографии имени братьев Люмьер откроется 14 июля
11:14Ленни Кравиц отменил концерт в Москве
Вчера
15:46«Мемориал» проведет пресс-конференцию по делу Юрия Дмитриева
12:45Миронов снимется у Серебренникова в роли Чайковского
12:03Приостановлено финансирование премии «Будущее время»
11:24Московские театры смогут открыться с 1 августа
8 июля 2020
17:38В Брянске появился граффити-портрет Леонида Добычина
16:50Издательство «Слово» начинает продажу букинистикиВсе новости
Алена Ельцова о подводных камнях работы в кризисном центре10 июля 2020116
Анастасия Семенович возвращается к двум главным выставкам начала пандемии9 июля 20201205
Шоумен и художник — о «пахомовской фрикатронике», бормотухе в искусстве, преемственности с Мамоновым и деде Пахоме9 июля 20202053
Сергей Иванов о том, как главная турецкая мечеть стала музеем8 июля 20206267
Как Эннио Морриконе (1928–2020) вывел авангард в мейнстрим — да так, что совершенно никто этому не удивился8 июля 20202028
Благодаря карантину у скрипача Ильи Грингольца появилось время заняться институциональной поддержкой композиторов8 июля 20201773
Сериал «Неортодоксальная» как проявление «новой этики»7 июля 20206218
Айрат Багаутдинов комментирует законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов7 июля 20202641
Алексей Скоробогатов о книге «Венецианка и другие стихотворения» Роберто Муссапи в переводе Марка Гринберга7 июля 20202433
Лучшие сериальные премьеры июля: «Текст. Реальность», «Дивный новый мир», «Проклятие: Начало» и другие7 июля 20202423
Певица, продюсер и художница из Москвы отдает дань почтения культовой группе из Ижевска7 июля 20202204
10 примечательных альбомов месяца: Markscheider Kunst, Vakula, «Ресентименты», 404.zero и другие6 июля 20203027