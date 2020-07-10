Ленни Кравиц отменил концерт в Москве

© Lenny Kravitz / Facebook

9 июля стало известно, что американский певец и мультиинструменталист Ленни Кравиц в этом году не выступит в Москве, его европейский тур «Here To Love Tour» отменен.

Как сообщили организаторы российских гастролей Ленни Кравица, компания SAV Entertainment, решение об отмене принял сам музыкант.

«Всем моим друзьям в Европе! Я с сожалением сообщаю, что концерты моего тура не будут перенесены, (а будут отменены) из-за негативного влияния эпидемии COVID-19 по всему миру. Я очень надеялся выступить для вас, но на настоящий момент безопасность и здоровье фанатов, группы и техперсонала являются главными приоритетами. Я надеюсь встретиться с вами, когда это будет по настоящему безопасно», — цитирует SAV Entertainment обращение Ленни Кравица.

Также сообщается, что возврат билетов осуществляется у билетных операторов, где они были приобретены.

Первоначально московский концерт Ленни Кравица был назначен на 10 июня, но в конце мая он объявил о переносе своего тура из-за пандемии и ограничительных мер, введенных в странах, где он должен был проходить.







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