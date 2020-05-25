Ленни Кравиц и Бьорк не выступят в Москве этим летом

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Летние концерты Ленни Кравица и Бьорк в Crocus City Hall перенесены из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Концерт американского певца и мультиинструменталиста Ленни Кравица был назначен на 10 июня. Сегодня, 25 мая, компания SAV Entertainment, которая организует гастроли музыканта, опубликовала его обращение:

«Всем моим друзьям в Европе. Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений, даты моего тура "Here To Love Tour" в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное — безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала».

Новая дата концерта будет объявлена в ближайшее время.

Ранее стало известно, что из-за пандемии отменено первое за 17 лет выступление в России исландской певицы Бьорк. 2 июля на сцене Crocus City Hall она собиралась представить новую программу «Björk Orchestral» — лучшие хиты за почти 30-летнюю карьеру в сопровождении оркестра.

Концерт Бьорк перенесен на 14 июня 2021 года, все билеты остаются действительными.

«Мы так же расстроены, как и вы, но здоровье и безопасность артистки, ее команды, сотрудников площадки и зрителей являются нашими главными приоритетами», — говорится в сообщении SAV Entertainment.



















































































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