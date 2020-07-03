 
14:37 3 июля 2020Новости
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Третий сезон лектория «Носорога» расскажет о венгерской культуре

News_detailed_pictureРудольф Балог. Спящий австро-венгерский солдат. Ославье (Гориция). 1917© Zbirka družine Sartori iz Radovljice

7 июля начинается третий сезон лектория издательства «Носорог». Он будет посвящен венгерской культуре — фотографии первой половины ХХ века, венгерскому следу в мировом кино, «странной» архитектуре органического стиля и современной венгерской литературе.

Курс «Венгерская культура» будет вести литературный переводчик и литературовед, преподаватель СПбГУ Оксана Якименко.

Она прочитает четыре лекции:

  • Лекция 1. «Венгерская межвоенная фотография: в тени великих»

    Имена венгерских фотографов ХХ века — Капы, Брассая, Мохоли-Надя (объясним, почему их так странно и часто по-разному зовут) вошли в золотой фонд классики мировой фотографии. Однако все они – не случайные гениальные одиночки, но представители большой и стилистически богатой школы (точнее, школ) венгерской фотографии первой половины ХХ века. Лекция посвящена представителям различных направлений в венгерской фотографии в период между двумя мировыми войнами. Среди прочего речь пойдет о мастерах «венгерского стиля» — Рудольфе Балоге и Эрнё Вадаше; экспериментаторах и конструкторах (Йенё Дулович, Нандор Барань); мастерах портрета и танцевальной фотографии (Аладар Секей, Ольга Мате); фотографах-кинематографистах (Денеш Ронаи) и экспрессионистах (Йожеф Печи).

  • Лекция 2. «Венгерский след в мировом кино»

    Какое отношение к Венгрии, ее литературе и кино имеют Фриц Ланг, Грета Гарбо, Энтони Мингелла и классики американского мюзикла Роджерс и Хаммерстайн? Почему венгерский режиссер стал рыцарем Британской империи? Какое отношение цирковой артист Михай Каминер имеет к главной мелодраме «всех времен и народов»? Какая венгерская пьеса выдержала больше всего европейских и голливудских экранизаций? На эти и другие вопросы можно получить ответ на лекции «Венгерский след в мировом кино».

  • Лекция 3. «Венгерская органическая архитектура: по следам Гауди и Штайнера»

    На архитектурный облик любой страны, региона, города влияет огромное количество факторов. На примере Венгрии можно отчетливо проследить, как войны, периоды экономического расцвета и упадка повлияли на распространение тех или иных архитектурных стилей и идей. Одним из самых оригинальных явлений в венгерской архитектуре последней трети ХХ века, безусловно, является органический стиль и самый яркий его представитель Имре Маковец. Откуда появилась в Венгрии эта «странная» архитектура, какие традиции и тенденции повлияли на ее формирование — об этом и многом другом поговорим на лекции о венгерской архитектуре.

  • Лекция 4. «Литература сегодняшней Венгрии – болевые точки, взгляд в прошлое и в будущее»

    Заключительная лекция — попытка ответить на целый ряд вопросов. Почему венгерская литература — это не только литература, создаваемая авторами, живущими в Венгрии? Кто сегодня в Европе и мире читает венгерскую литературу, какие молодые авторы привлекают внимание читающей публики? На чьих «плечах» стоит современная венгерская литература, с какими темами работает? Как современная политика и экономика влияют на литературу? Какие коды — исторические и культурные — могут помочь сориентироваться в тексте венгерского писателя или писательницы? Кто и для кого сегодня пишет венгерскую прозу и стихи? Почему молодые поколения венгерских авторов не попадают в поле зрения российских издателей? И просто: кого почитать (если не по-венгерски, то хотя бы в английских или немецких переводах)?


Лекции будут проходить в формате вебинаров на платформе Zoom. Стоимость курса — 1000 рублей, каждой лекции по отдельности — 300 рублей.

До завершения венгерского сезона лектория роман Шандора Мараи, переведенный Оксаной Якименко, можно купить со скидкой на сайте «Носорога».

Литературный журнал и издательство «Носорог» участвует в проекте COLTA.RU «Самопомощь»


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