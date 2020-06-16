Московская консерватория снова проводит концерты без публики

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На онлайн-площадках Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского возобновились трансляции концертов фестиваля «Московская консерватория – онлайн».
Начало трансляций в 19:00, их можно смотреть на сайте Московской консерватории, на сайте Телевидения Московской консерватории и на YouTube-канале Телевидения Московской консерватории.
Концерты проводятся с соблюдением всех мер санитарных предосторожностей и социальной дистанции в рассадке музыкантов.
«Хотя артисты играют в пустом зале, они чувствуют присутствие зрителей у экранов компьютеров и телефонов, им важны незримые аплодисменты, лайки и репосты», — отмечают в пресс-службе консерватории.
В марте 2020 года Московская консерватория одной из первых в России организовала проведение концертов в онлайн-формате без публики. В этих концертах приняли участие Юрий Башмет, Николай Луганский, солисты камерного оркестра «Виртуозы Москвы», джазовый пианист Даниил Крамер и другие исполнители.
После того, как в связи с пандемией коронавиурса COVID-19 были введены более строгие ограничения, формат мероприятий был изменен на трансляцию архивов: наряду с традиционными концертами были показаны театральные проекты, мастер-классы, беседы-интервью.
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