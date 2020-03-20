Московская консерватория открывает онлайн-фестиваль

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21 марта Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского начинает фестиваль онлайн-концертов. На первом из них в Большом зале консерватории выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Как сообщает пресс-служба Московской консерватории, участвовать в фестивале также дали согласие пианисты Николай Луганский, Денис Мацуев, Михаил Воскресенский, Даниил Крамер, Полина Осетинская, Андрей Писарев, виолончелисты Александр Князев, Александр Рудин, Александр Рамм, органисты Алексей Паршин, Константин Волостнов, Евгения Кривицкая и другие музыканты.
«Мы не оставим наших слушателей в самоизоляции в это сложное время», — цитирует пресс-служба ректора Московской консерватории Александра Соколова.
«Онлайн-трансляции сейчас — по сути единственная наша возможность не расставаться с публикой, шанс говорить с миллионами людей через музыку, которая в дни испытаний всегда служит поддержкой и источником позитивных эмоций», — считает Николай Луганский.
Расписание будет формироваться и дополняться. Прямые трансляции будут начинаться в 19:00
Все концерты будут доступны для просмотра в архиве Телевидения Московской консерватории.
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