«Гараж» скорректировал выставочный план на 2020 год

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Сегодня, 21 мая, Музей современного искусства «Гараж» объявил об изменении сроков проведения выставок в 2020 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.
С середины марта «Гараж» закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса COVID-19.
«Музей "Гараж", как и все российские музеи, с нетерпением ждет окончания режима самоизоляции, хотя в настоящий момент неизвестно, когда мы снова откроем наши пространства в Парке Горького», — отметили в пресс-службе.
В выставочный план музея внесены следующие изменения:
Также сообщается, что «Гараж» запустил продажу билетов с открытой датой, которые будут действительны до 30 декабря. О других формах поддержки музея можно узнать здесь.
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