«Гараж» скорректировал выставочный план на 2020 год

Моника Сосновская. Башня. 2014 © Genevieve Hanson / Foksal Gallery Foundation, Galerie Gisela Capitain, Hauser & Wirth, kurimanzutto, The Modern Institute

Сегодня, 21 мая, Музей современного искусства «Гараж» объявил об изменении сроков проведения выставок в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

С середины марта «Гараж» закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Музей "Гараж", как и все российские музеи, с нетерпением ждет окончания режима самоизоляции, хотя в настоящий момент неизвестно, когда мы снова откроем наши пространства в Парке Горького», — отметили в пресс-службе.

В выставочный план музея внесены следующие изменения:

инсталляция Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание» продлевается до 30 июля ;

; выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» продлевается до 2 августа ;

; выставки «“Мы храним наши белые сны”. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» и Atelier E.B «Прохожий» — до 9 августа ;

; инсталляция «Трансформер» Ербосына Мельдибекова будет открыта в июле ;

; 2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» и инсталляция Томаса Сарасено «Движущие атмосферы» откроются 11 сентября.

Также сообщается, что «Гараж» запустил продажу билетов с открытой датой, которые будут действительны до 30 декабря. О других формах поддержки музея можно узнать здесь.







































































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