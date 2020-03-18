Музей «Гараж» открыл проект «Самоизоляция»

Московский музей современного искусства «Гараж», закрывшийся из-за пандемии коронавируса, запустил онлайн-проект «Самоизоляция».

Проект реализуется в специальном разделе сайта музея «Гараж».

«Всё, что происходит на этой странице в дни, пока "Гараж" на замке, — сообщают организаторы, — это не "жизнь онлайн", а скорее эксперимент и попытка прояснить новые компетенции музея как точки схода различных отношений, интеллектуальных контекстов, отдельных голосов. Мы не просто аккумулируем редкие или странные материалы, мы придумываем новые форматы взаимодействия с проектами, публичной программой и архивом, запускаем трансляции всего на свете и приглашаем художников делать специальные проекты».

Среди материалов раздела «Самоизоляция» видеоэкскурсия куратора Каспарса Ванагса по выставке «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985», мобильный гид по выставке «Мы храним наши белые сны», лекции и интервью.

Страница «“Гараж”. Самоизоляция» будет постоянно обновляться. Как сообщает пресс-служба музея, в ближайшие недели в аккаунте «Гаража» в Telegram состоятся кураторские интервенции и запуск текстового сериала про архив, в TikTok будет представлен трэш-хоррор, в инстаграме — лайфхаки от художников, а на YouTube-канале «Гаража» пройдут семинары и лекции.

Сегодня, 19 марта, состоится онлайн-концерт петербургского ансамбля Verevka, который исполняет микротональную импровизационную музыку. Музыканты выступят в библиотеке музея «Гараж» с сетом на акустических гитарах с использованием смычков.















































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