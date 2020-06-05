«Порядок слов» объявил июньскую онлайн-программу

Валерий Леденёв и Сергей Шабохин: интервью в письмах
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В июне в онлайн-программе независимого книжного проекта «Порядок слов» презентации книг «Соседский капитализм» и «Магические практики севернорусских деревень», новый выпуск читательского клуба с Линор Горалик и Алексеем Аграновичем, а также серия встреч, посвященная антропологии карантина.
Расписание:
5 июня в 19:00 — Презентация результатов исследования Дарьи Радченко, Елизаветы Головиной, Елены Чернец, Дарьи Бокадоровой и Михаила Алексеевского «Антропология жилья на карантине»
7 июня в 18:00 — Светлана Адоньева и Андрей Степанов представят книгу «Магические практики севернорусских деревень: заговоры, обереги, лечебные ритуалы»
8 июня в 19:00 — Презентация книги Льва Лурье «Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала XX века» с участием Дмитрия Быкова, Глеба Павловского и Дмитрия Травина
9 июня в 19:00 — Читательский клуб «Пример интонации»: «Вельд» Рэя Брэдбери. Выбор Линор Горалик, читает Алексей Агранович
13 июня в 18:00 — Петр Багров, Евгений Марголит и Олег Ковалов представят книгу «Советский экспрессионизм: От Калигари до Сталина»
14 июня в 20:00 — Лекция социального антрополога РАНХИГС, соавтора книги «Опасные советские вещи» Александры Архиповой на тему «Как рождаются и умирают слухи: какие конспирологии самые популярные среди россиян сейчас и почему»
18 июня в 18:00 — Лекция Анны Темкиной «Академическое сообщество в карантине: моральные эмоции и переговоры с судьбой»
Онлайн-события «Порядка слов» платные. Вся прибыль от них идет на поддержку проекта, который в нынешних условиях не может обеспечить себя благодаря книжной торговле».
Узнать, как еще помочь проекту «Порядок слов», можно на его сайте.
Независимый книжный проект «Порядок слов» участвует в программе COLTA.RU «Самопомощь»
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