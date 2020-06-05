«Порядок слов» объявил июньскую онлайн-программу

В июне в онлайн-программе независимого книжного проекта «Порядок слов» презентации книг «Соседский капитализм» и «Магические практики севернорусских деревень», новый выпуск читательского клуба с Линор Горалик и Алексеем Аграновичем, а также серия встреч, посвященная антропологии карантина.

Расписание:



Онлайн-события «Порядка слов» платные. Вся прибыль от них идет на поддержку проекта, который в нынешних условиях не может обеспечить себя благодаря книжной торговле».

Узнать, как еще помочь проекту «Порядок слов», можно на его сайте.

Независимый книжный проект «Порядок слов» участвует в программе COLTA.RU «Самопомощь»



























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