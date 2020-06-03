«Носорог» запустил второй сезон лектория

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Литераторы о будущем3 июня 2020923
Сегодня, 3 июня, издательство «Носорог» объявило программу второго сезона своего лектория. Теперь вместо лекций на разные темы предлагаются курсы, их стоимость снижена.
Как сообщает пресс-служба «Носорога», первый курс под названием «Шаг в сторону: пограничные поэтические практики» будет вести поэт, художник и издатель Андрей Черкасов. В курсе четыре лекции:
Курс стоит 1000 рублей, каждая лекция в отдельности — 300 рублей.
В издательстве также напоминают, что остается восемь дней до конца краудфандинговой кампании «Носорога». На сегодняшний день собрано 77% средств, необходимых для издания книги узбекского русскоязычного поэта, прозаика и эссеиста Шамшада Абдуллаева «Другой юг», которая впервые объединит под одной обложкой всю его художественную прозу, начиная с ранних рассказов 1980-х годов и заканчивая недавними текстами.
Кроме того, сообщается, что выпуск 15-го номера журнала «Носорог», который должен был выйти летом, переносится на осень. Он будет в два раза объемнее, чем обычно. За ним последует 16-й (зимний) номер, то есть количество журналов по подписке останется прежним.
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