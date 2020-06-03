Дмитрий Савицкий: «Серебряный дождь» остался без денег

© Серебряный Дождь / Facebook

Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия: у нее кончились деньги и резко сократились доходы от рекламы. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил в эфире «Серебряного дождя» основатель радиостанции Дмитрий Савицкий.

«На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание», — цитирует Савицкого «Интерфакс».

Месячная себестоимость радиостанции — около 15 млн рублей — должна покрываться за счет доходов от рекламы, но в этот раз удалось заработать только 600 тысяч рублей, рассказал Савицкий. По его словам, рекламные доходы «Серебряного дождя» за время действия в России ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, упали на 99%.

Основатель радиостанции считает, что ей могло бы помочь включение СМИ в список наиболее пострадавших отраслей. При этом в основных кодах ОКВЭД, пояснил он, у «Серебряного дождя» значится «оказание услуг связи», что не соответствует условиям получения помощи.

В марте штат сотрудников пришлось сократить более чем на 10%, закрыв некоторые передачи, и теперь у радиостанции есть два варианта развития событий. Первый — она доработает до 4 июля, своего 25-летнего юбилея, после чего закроется, и на ее месте возникнет другая, которая будет передавать только музыку и новости.

«Но это была бы очень грустная история, потому что мы теряем бренд, но самое худшее — мы теряем коллектив», — прокомментировал Савицкий.

Пока «Серебряный дождь» работает «плану Б», сокращая по максимуму все расходы. «Это, — объяснил основатель «Серебряного дождя», — дает чуть-чуть надежды, что удастся доползти до осени», когда рекламный рынок может начать восстанавливаться.



















































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