Правительство сочло прессу одной из самых пострадавших от пандемии отраслей

В список отраслей российской экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса CODIV-19, правительство решило включить средства массовой информации.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве, уже подписано соответствующее постановление.

В середине апреля Минкомсвязь предложила включить СМИ в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей, поскольку, писал глава министерства Максут Шадаев премьер-министру Михаилу Мишустину, доходы медиа зависят от продажи рекламы тех отраслей, которые в нем уже есть.

В пользу включения прессы в список 12 мая высказался профильный комитет Госдумы, предложив поддержать СМИ по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса. По словам депутата Александра Хинштейна, СМИ следует «включить в список наиболее пострадавших отраслей как социально значимых организаций, требующих господдержки, в том числе в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году».

Комитет считает необходимым поддержать СМИ и на федеральном, и на региональном уровне. В ряде регионов, пояснил Хинштейн, такая поддержка уже оказывается — и финансовыми мерами, «и в части несокращения договоров информационного обеспечения деятельности органов власти». Главы нескольких регионов — в частности, Хабаровского и Красноярского краев, Петербурга и Татарстана — обратились в правительство с просьбой о поддержке на федеральном уровне.







































































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