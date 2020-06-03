Названа возможная дата открытия ГМИИ

© Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) надеются, что он сможет снова открыться для посетителей 10 июля.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия-24» директор музея Марина Лошак.

«У меня есть предчувствие, скажем так. Я не могу сказать, поскольку я не министр культуры, точную дату. Но у меня есть предчувствие, что, может быть, начиная с 10 июля мы откроем двери для наших посетителей», — сказала она.

Директор ГМИИ рассказала, какие выставки увидят посетители музея, отметив, что цены на билеты и экскурсии повышены не будут.

До 27 сентября продлена выставка «Тату», которая открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков 3 марта и проработала всего две недели.

Там же пройдет выставка британского плаката из коллекции ГМИИ. В главном здании планируется выставка к 40-летию фестиваля «Декабрьские вечера». Кроме того, музей готовит «выставку-сюрприз».

«Она называется "Кабинет Дидро". Она расскажет о XVIII веке как веке Просвещения и Дидро как человеке, который сумел суммировать то многообразие гуманитарных знаний, которое было ключом к пониманию этого времени», — рассказала Марина Лошак.

ГМИИ закрылся для посетителей 17 марта, на следующий день после того, как указом мэра Москвы Сергея Собянина в городе был введен запрет на проведение любых мероприятий в сфере культуры с участием более 50 человек, а Министерство культуры рекомендовало исключить проведение массовых мероприятий в музеях в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

2 июня на брифинге, посвященном смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что музеи смогут снова открыться для публики с середины июля. «Речь идет пока об индивидуальных посещениях», — пояснил он.











































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