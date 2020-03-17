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Пушкинский музей закрылся на карантин

News_detailed_picture© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Сегодня, 17 марта, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) закрылся для посетителей до 10 апреля в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает сайт музея, срок карантина может быть продлен.

16 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина в городе был введен двухнедельный запрет на проведение любых мероприятий в сфере культуры, если в них участвуют более 50 человек. Министерство культуры рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях, отказаться от выдачи аудиогидов.

ГМИИ первым из федеральных музеев полностью приостановил свою работу, отмечает ТАСС.

Ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 временно закрылись Музей современного искукусста «Гараж», Музей AZ и Музей русского импрессионизма в Москве, а также Ельцин Центр в Екатеринбурге. Государственный Эрмитаж и Государственная Третьяковская галерея объявили об отмене массовых мероприятий, таких как вернисажи, экскурсии и кинопоказы.

P.S. Около 15:00 мск Государственная Третьяковская галерея сообщила, что все ее выставочные пространства будут закрыты для посещения c 18 марта по 10 апреля. На тот же период закрывается и Государственный исторический музей, передает ТАСС.











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