Третьяковка теряет почти 19 млн рублей в неделю

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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова сообщила, что еженедельные потери музея, с 18 марта закрытого для посещения в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, составляют более 18,9 млн рублей.
«По нашим подсчетам, мы теряем за каждую неделю карантина более 18,9 млн и около 64,8 млн за период с 18 марта по 10 апреля», — рассказала Зельфира Трегулова «Известиям».
Она отметила, что в 2019 году на входных билетах, экскурсиях, лекциях, образовательных программах и музейном магазине Третьяковка заработала 42% своего трехмиллиардного бюджета.
«Ни у кого из нас нет серьезного запаса прочности просто потому, что все доходы уже распланированы, — подчеркнула гендиректор ГТГ. — Есть важнейшие музейные нужды, на них нужно тратить деньги, которые были заработаны за прошлый год и первые два месяца нынешнего. В случае продления карантина нам, видимо, просто придется отказываться от реализации проектов, которые мы планировали осуществить или завершить в 2020-м».
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак на днях сообщила ТАСС, что с 17 марта музей ежедневно теряет около 2 млн рублей.
Общая сумма потерь Государственного исторического музея за март составила около 16 млн рублей.
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