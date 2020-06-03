Метрополитен-опера отложила открытие нового сезона

Сезон 2020/2021 в нью-йоркской Метрополитен-опере начнется более чем на три месяца позже обычного из-за ограничений, введенных в США из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает сайт Метрополитен-оперы, сезон откроется 31 декабря новогодним гала-концертом, программа и участники которого будут объявлены позже.

«Совершенно очевидно, что оперные представления и социальное дистацирование несовместимы, — сказал в своем обращении к публике генеральный директор Метрополите-оперы Питер Гелб. — И речь не только о зрителях, но и о здоровье труппы. Мы не можем посадить симфонический оркестр в оркестровую яму, а исполнителей и хор тесной группой вывести на сцену».

В середине марта в связи с пандемией коронавируса COVID-19 руководство Метрополитен-оперы приняло решение о досрочном завершении сезона 2019/2020. Последнее представление на сцене Метрополитен-оперы состоялось 11 марта, напоминает The New York Times, и с учетом отмены первой части сезона 2020/2021 крупнейшему оперному театру США предстоит пережить самый продолжительный перерыв в своей деятельности за последние сто лет. В результате ожидается, что Метрополитен-опера недополучит около $100 млн дохода.

Отменены все осенние репертуарные спектакли, а также новые постановки «Аиды» с Анной Нетребко, «Трубадура» и «Фиделио». Изменения коснулись и других премьер, запланированных на зиму и весну — в новом расписании место «Волшебной флейты» Саймона Макберни и «Дон Жуана» Иво ван Хове заняли возобновленные спектакли Джули Теймор и Майкла Грандиджа.

В то же время Метрополитен-опера продолжит кинотеатральные показы опер «Волшебная флейта» в постановке Джули Теймор, «Ромео и Джульетта», «Дон Жуан», «Мертвец идет», «Женщина без тени», «Набукко» и «Пират».

Спектакли Метрополитен-оперы, кроме того, можно смотреть на сайте проекта TheatreHD. Сегодня и завтра там проходит онлайн-показ оперы «Пуритане» с Анной Нетребко, а осенью вместо отмененных премьер TheatreHD покажет «Аиду», «Трубадура» и «Фиделио» в записи прошлых лет.



















































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU