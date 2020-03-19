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Метрополитен-опера досрочно завершила сезон

News_detailed_picture© Jonathan Tichler / Metropolitan Opera

19 марта руководтство нью-йоркского театра Метрополитен-опера объявило о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с пандемией короновируса COVID-19.

Как сообщает сайт Метрополитен-оперы, прекращаются все представления спектаклей, а также их прямые трансляции.

«Это трудное и разочаровывающее решение — и для нашей публики, и для театра — было неизбежным в свете продолжающегося беспрецедентного кризиса», — говорится в сообщении театра.

В течение всего времени вынужденного перерыва в работе Метрополитен-оперы театр транслирует в интернете записи своих спектаклей за последние 14 лет.

Онлайн-показы спектаклей Метрополитен-оперы также организует проект TheatreHD. На его сайте создан специальный раздел Play, в котором до конца марта со ссылками и подробной информацией на русском языке доступны записи лучших оперных спектаклей нью-йоркского театра.

Расписание:

  • 20 марта — «Травиата»
  • 21 марта — «Дочь полка»
  • 22 марта — «Лючия ди Ламмермур»
  • 23 марта — «Евгений Онегин»
  • 24 марта — «Тристан и Изольда»
  • 25 марта — «Золото Рейна»
  • 26 марта — «Валькирия»
  • 27 марта — «Зигфирд»
  • 28 марта — «Гибель богов»
  • 29 марта — «Нюрнбергские мейстерзингеры»
  • 30 марта — «Тангейзер»























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