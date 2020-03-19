Метрополитен-опера досрочно завершила сезон

© Jonathan Tichler / Metropolitan Opera

19 марта руководтство нью-йоркского театра Метрополитен-опера объявило о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с пандемией короновируса COVID-19.

Как сообщает сайт Метрополитен-оперы, прекращаются все представления спектаклей, а также их прямые трансляции.

«Это трудное и разочаровывающее решение — и для нашей публики, и для театра — было неизбежным в свете продолжающегося беспрецедентного кризиса», — говорится в сообщении театра.

В течение всего времени вынужденного перерыва в работе Метрополитен-оперы театр транслирует в интернете записи своих спектаклей за последние 14 лет.

Онлайн-показы спектаклей Метрополитен-оперы также организует проект TheatreHD. На его сайте создан специальный раздел Play, в котором до конца марта со ссылками и подробной информацией на русском языке доступны записи лучших оперных спектаклей нью-йоркского театра.

Расписание:

20 марта — «Травиата»

21 марта — «Дочь полка»

22 марта — «Лючия ди Ламмермур»

23 марта — «Евгений Онегин»

24 марта — «Тристан и Изольда»

25 марта — «Золото Рейна»

26 марта — «Валькирия»

27 марта — «Зигфирд»

28 марта — «Гибель богов»

29 марта — «Нюрнбергские мейстерзингеры»

30 марта — «Тангейзер»

















































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