ММКФ отложили до осени

© Московский международный кинофестиваль

Сегодня, 15 апреля, организаторы 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) решили перенести его с апреля на октябрь 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММКФ, новые даты проведения фестиваля: 1–8 октября.

«Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей», — отметили в пресс-службе. Первоначально предполагалось провести фестиваль 22–29 апреля.

В пресс-службе также пояснили, что решение о переносе ММКФ принято из-за ситуации, сложившейся в результате распространения коронавируса COVID-19. «Новые даты фестиваля являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение смотра», — считают организаторы ММКФ.

Также сообщается, что заявки на аккредитацию СМИ на фестиваль принимаются до 15 сентября.

Впервые Московский международный кинофестиваль прошел в 1935 году, был возобновлен в 1959 году, с 2000 года стал ежегодным. В его программу входят основной международный конкурс полнометражного игрового кино, а также конкурсы документального кино и короткого метра, ретроспективы и показы лучших зарубежных фильмов.

ММКФ традиционно проводился в июне, но в 2018 году в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу фестиваль перенесли на апрель, год назад он также проводился в апреле.











































































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