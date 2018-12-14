ММКФ снова пройдет весной© Московский международный кинофестиваль
В 2019 году Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который много лет проходил летом, второй раз подряд состоится весной.
Даты проведения 41-го ММКФ приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля: с 18 по 25 апреля 2019 года.
Впервые Московский международный кинофестиваль прошел в 1935 году, был возобновлен в 1959 году, с 2000 года стал ежегодным. В его программу входят основной международный конкурс полнометражного игрового кино, а также конкурсы документального кино и короткого метра, ретроспективы и показы лучших зарубежных фильмов.
ММКФ традиционно проводился в июне, но в прошлом году в связи с Чемпионатом мира по футболу в России, был перенесен на апрель.
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