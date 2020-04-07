Архитектурный флешмоб #МирИзМоегоОкна продолжится в России

Вид из окна квартиры одного из сотрудников Музея архитектуры на панельное домостроение 2000-х годов © Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева решил поддержать зародившийся в Италии флешмоб #МирИзМоегоОкна.

«В условиях самоизоляции окружающий нас мир, ограниченный видами из окон, предстал в совершенно ином свете, — говорится в сообщении пресс-службы Музея архитектуры. — Каждый день мы видим одну и ту же картинку, цветовая палитра которой меняется в зависимости от времени суток и погодных условий. И главный герой этой картинки — архитектура. Невольно мы обращаем внимание на внешний вид соседних домов, которых прежде не замечали. Что это за дом? Экспериментальное жилье 1960-х годов или дерзкий авангард 1920-х? Может быть, вам посчастливилось жить рядом с памятником архитектуры эпохи модерна или доходным домом историзма? Или же в новом жилом комплексе с игрой цветовых пятен на фасаде?»

Музей архитектуры предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу сфотографировать вид из окон квартиры или дома и опубликовать снимок на странице любой из доступных социальных сетей с хештэгом #миризмоегоокна.

«Мы уверены, этот флешмоб напомнит каждому из нас, какую важную роль в жизни любого человека играют архитектура и ее эстетическая составляющая», — пишут организаторы акции.

За флешмобом #МирИзМоегоОкна можно будет следить на страницах Музея архитектуры в социальных сетях Instagram,

«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter.

В связи с временным закрытием для посетителей Музей архитектуры полностью перенес свою работу в онлайн-пространство: в соцсети, где публикуются лекции по архитектуре, на платформу Виртуальный музей архитектуры и на страницы выставок «Общественная архитектура — будущее Европы» и «2020–2070» — там доступны онлайн-экскурсии и виртуальные туры.























































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