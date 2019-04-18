Объявлена программа Каннского фестиваля© Festival de Cannes (Officiel) / YouTube
Сегодня, 18 апреля, директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и президент фестиваля Пьер Лескюр объявили программу 2019 года.
Как сообщает сайт Каннского фестиваля, в основную конкурсную программу отобраны 18 фильмов:
- «Atlantique», реж. Мати Диоп (Франция);
- «Bacarau», реж. Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнеллес (Бразилия)
- «Frankie», реж. Айра Сакс (США);
- «A Hidden Life», реж. Терренс Малик (США);
- «It Must Be Heaven», реж. Элиа Сулейман (Израиль);
- «Les Misérables», реж. Ладж Ли (Мали);
- «Little Joe», реж. Джессика Хауснер (Австрия);
- «Matthias and Maxime», реж. Ксавье Долан (Канада);
- «Oh Mercy!», реж. Арно Деплешен (Франция);
- «Parasite», реж. Пон Джун-хо (Южная Корея);
- «Portrait de la jeune fille en feu», реж. Селин Сьямма (Франция);
- «Sibyl», реж. Жюстин Трие (Франция);
- «Sorry We Missed You», реж. Кен Лоуч (Великобритания);
- «Dolor y Gloria», реж. Педро Альмодовар (Испания);
- «Il Traditore», реж. Марко Беллоккьо (Италия);
- «La Gomera», реж. Корнелиу Порумбою (Румыния);
- «The Wild Goose Lake», реж. Дяо Инань (Китай);
- «The Young Ahmed», реж. Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн (Бельгия).
Еще 16 фильмов будут представлены в конкурсной программе «Особый взгляд». В их числе «Дылда» Кантемира Балагова, который в прошлом году был членом жюри этой программы. В 2017 году его предыдущий фильм «Теснота» участвовал в «Особом взгляде» и получил приз FIPRESCI.
Среди фильмов, которые в этом году будут представлены в Каннах вне конкурса, новые работы Николя Бедоса, Клода Лелуша, Николаса Виндинга Рефна и Ли Вон-тхэ.
71-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая, председателем жюри будет мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.
Фестиваль откроет фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают» (The Dead Don't Die) c Биллом Мюрреем, Хлоей Севиньи, Адамом Драйвером и Тильдой Суинтон.
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