Объявлена программа Каннского фестиваля

© Festival de Cannes (Officiel) / YouTube

Сегодня, 18 апреля, директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и президент фестиваля Пьер Лескюр объявили программу 2019 года.

Как сообщает сайт Каннского фестиваля, в основную конкурсную программу отобраны 18 фильмов:

«Atlantique», реж. Мати Диоп (Франция);

«Bacarau», реж. Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнеллес (Бразилия)

«Frankie», реж. Айра Сакс (США);

«A Hidden Life», реж. Терренс Малик (США);

«It Must Be Heaven», реж. Элиа Сулейман (Израиль);

«Les Misérables», реж. Ладж Ли (Мали);

«Little Joe», реж. Джессика Хауснер (Австрия);

«Matthias and Maxime», реж. Ксавье Долан (Канада);

«Oh Mercy!», реж. Арно Деплешен (Франция);

«Parasite», реж. Пон Джун-хо (Южная Корея);

«Portrait de la jeune fille en feu», реж. Селин Сьямма (Франция);

«Sibyl», реж. Жюстин Трие (Франция);

«Sorry We Missed You», реж. Кен Лоуч (Великобритания);

«Dolor y Gloria», реж. Педро Альмодовар (Испания);

«Il Traditore», реж. Марко Беллоккьо (Италия);

«La Gomera», реж. Корнелиу Порумбою (Румыния);

«The Wild Goose Lake», реж. Дяо Инань (Китай);

«The Young Ahmed», реж. Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн (Бельгия).

Еще 16 фильмов будут представлены в конкурсной программе «Особый взгляд». В их числе «Дылда» Кантемира Балагова, который в прошлом году был членом жюри этой программы. В 2017 году его предыдущий фильм «Теснота» участвовал в «Особом взгляде» и получил приз FIPRESCI.

Среди фильмов, которые в этом году будут представлены в Каннах вне конкурса, новые работы Николя Бедоса, Клода Лелуша, Николаса Виндинга Рефна и Ли Вон-тхэ.

71-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая, председателем жюри будет мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Фестиваль откроет фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают» (The Dead Don't Die) c Биллом Мюрреем, Хлоей Севиньи, Адамом Драйвером и Тильдой Суинтон.





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