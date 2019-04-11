Объявлен фильм открытия Каннского фестиваля

Кадр из трейлера фильма «Мертвые не умирают» © Focus Features / © Focus Features / YouTube

72-й Международный Каннский кинофестиваль откроет фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают» (The Dead Don't Die).

Как сообщает Variety, фильм войдет в основную конкурсную программу фестиваля.

Главные роли в черной комедии, сценарий к которой написал сам режиссер, исполнили Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Адам Драйвер и Тильда Суинтон.

На мирный городок Сентервилл внезапно нападают зомби. Помощники местного шерифа (Мюррей, Драйвер и Севиньи) сражаются с мертвецами, восставшими из своих могил. В фильме также снялись Селена Гомес, Калеб Лэндри Джонс, Стив Бушеми, Том Уэйтс, Игги Поп и другие знаменитости.

Первый трейлер к фильму «Мертвые не умирают» вышел 1 апреля и собрал на YouTube более 7,6 млн просмотров.

Международный Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 14 по 25 мая, председателем жюри будет мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Конкурсная программа фестиваля будет объявлена 18 апреля.





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