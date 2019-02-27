Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского фестиваля

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Сегодня, 27 февраля, дирекция Международного Каннского кинофестиваля объявила, что в 2019 году председателем жюри будет мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Каннского фестиваля.

«Каннский фестиваль был очень важен для меня на всем протяжении моей карьеры, — прокомментировал свое назначение Алехандро Гонсалес Иньярриту. — Для меня большая честь и радость вернуться в Канны в роли председателя жюри».

В своем совместном заявлении президент и генеральный директор Каннского фестиваля Пьер Лескюр и Тьерри Фремо отметили, что режиссер из Мексики возглавит жюри впервые, и в 2019 году фестиваль будет посвящен мексиканскому кинематографу.

Алехандро Гонсалес Иньярриту — режиссер фильмов «Сука-любовь» (Amores perros, 2000), «21 грамм» (21 Gramos, 2003), «Вавилон» (Babel, 2006), «Бьютифул» (Biutiful, 2010), «Бердмэн» (Birdman, 2014) и «Выживший» (The Revenant, 2015), которые выиграли множество наград, в том числе пять «Оскаров» и четыре «Золотых глобуса». В 2006 году за картину «Вавилон» Алехандро Гонсалес Иньярриту получил приз Каннского фестиваля в номинации «Лучшая режиссура».

В этом году Международный Каннский кинофестиваль состоится в 72-й раз, он пройдет с 14 по 25 мая.





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